O Departamento de Natação da Usipa está com as inscrições abertas para os testes que irão selecionar atletas para competir com a camisa do clube. A avaliação técnica será para atletas com idade de 9 a 16 anos, dos naipes Feminino e Masculino.

Estes testes consistem em uma ação do Projeto Ecomov Natação Ano III, o mesmo terá vigência do dia 18/02/2019 ao dia 18/02/2020 (um ano) e irá ofertar 80 vagas para crianças e adolescentes do Vale do Aço. Para participar do projeto, o atleta irá passar por um período de avaliação no qual serão avaliados os quatro nados (Crawl, Costas, Peito e Borboleta) e os demais fundamentos da natação.

“Estamos selecionando atletas para participar das nossas equipes de competição. Por isso, é importante o atleta já saber nadar, pois o intuito é que ele atue nas grandes competições a nível Regional e Nacional”, explica o coordenador de projetos da Usipa, Josias Alves.

O teste ocorrerá do dia 11 ao dia 15 de março das 14h às 16h no Parque Aquático Toshiaki Kurosa na Usipa. Os pais ou responsáveis pelo atleta deverão entrar em contato com o Departamento de Natação através do telefone (31) 3801–4377 para sanar as dúvidas sobre os testes. No dia da avaliação o atleta deverá trazer sua roupa de banho e estar acompanhado por seu responsável.

PROJETO ECOMOV NATAÇÃO ANO III

Os atletas da equipe Usiminas/Consul/Univale/Sicoob Vale do Aço/Usipa irão integrar ao Projeto Ecomov Natação Ano III, aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais, e patrocinado pelas empresas Usiminas, Consul e Univale por meio da renúncia fiscal do ICMS.