O Contém Cultura de Ipaba, abre sua programação cinematográfica de março com a exibição do filme de drama musical, Somos tão jovens, nesta sexta-feira (1º), às 18h30. O filme retrata a obra biográfica sobre a juventude do cantor Renato Russo. Amanhã, às 17h, será exibido o filme Senna, documentário sobre Ayrton Senna, piloto brasileiro de Fórmula 1, que ganhou o campeonato mundial três vezes antes de morrer tragicamente aos 34 anos de idade. No dia 8 (sexta-feira), às 18h30, vai para a telona da sala multicultural o filme Os farofeiros, comédia sobre quatro famílias de classe média que alugam uma casa de praia e juntas vivenciam uma série de problemas. Reza a lenda, será a atração do dia 9 (sábado), às 17h. O drama é sobre Ara, um líder de motoqueiros armados que acredita em uma antiga lenda capaz de devolver justiça e liberdade ao povo da região.

A vida de Teresinha está na programação das 18h30 do dia 13. O documentário fala de Thérèse de Lisieux, freira carmelita descalça conhecida de forma popular no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus.

Um homem só será exibido no dia 15, às 18h30. O filme, de gênero comédia dramática e ficção científica, é protagonizado por Arnaldo, um homem frustrado, preso a um casamento falido e a um trabalho que odeia.

Malasartes e o duelo com a morte será exibido no dia 16, às 17h. O filme de aventura\fantasia narra a história do malando Pedro Malasartes, que tem sua esperteza colocada à prova pela Morte, a ceifadora de almas.

Amores urbanos, drama temperado com comédia, consta na agenda do dia 20, às 18h30. O filme conta a história de Diego, Júlia e Micaela que, juntos, tentam descobrir onde acaba a juventude e começa a vida adulta, encontrando-se diariamente para dividir experiências.

O rastro será exibido no dia 22, às 18h30. O filme de mistério é protagonizado por João, um médico que é surpreendido pelo desaparecimento de uma paciente e que o leva a mergulhar em um universo obscuro, que nunca deveria ser revelado.

No dia 23, às 17h, o Contém Cultura exibe Linda de morrer, comédia sob uma famosa cirurgiã plástica que inventa a cura para a celulite, mas morre logo depois de aplicar a fórmula em si mesma. Com a ajuda de um médium, a médica tenta impedir que o produto seja lançado por seu ganancioso sócio.

Uma história de amor entre Anna e José, abordando as interseções da violência urbana e criação artística, natureza e civilização, guerra e paz, vida e morte, abandono e união compõem o enredo de Adágio sostenuto. O filme será apresentado no dia 27, às 18h30.

Entre idas e vindas, o filme do dia 29, às 18h30, fala de operadoras de telemarketing dão carona a um pai e filho e transformam a viagem em uma grande aventura. O romance promete muitas emoções.

“Mantemos uma programação bem diversificada para este mês, sempre buscando atrair públicos de todas as idades. Então temos comédia, drama, mistério, dentre outros gêneros. Para este final de semana de Carnaval, as pessoas já têm um bom programa cultural para poder sair da rotina”, comenta Luciana Profiro, proponente do Contém Cultura.

Neste mês, o Contém Cultura exibirá títulos que já foram exibidos na sala multicultural. “Essas obras voltam à cena por terem se revelado as preferidas dos cinéfilos que frequentam o espaço cultural. Ao ver a programação, eles acabam comentando com amigos e levando mais pessoas para a sala de cinema”, comenta Luciana Profiro, destacando em seguida que os ingressos para todas as sessões são gratuitos e podem ser adquiridos na Secretaria Municipal de Educação de Ipaba. O Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.