Imposto de Renda: Entrega de declarações começa nesta quinta

Começa nesta quinta-feira (7), a valer o prazo para o envio dos formulários de Imposto de Renda, que vai até 30 de abril. Em Minas Gerais, a Receita Federal espera receber 2,87 milhões de declarações e 30,5 milhões no Brasil. Este ano a novidade é que passa a ser obrigatório a inclusão do CPF de todos os dependentes. Até no ano passado, apenas filhos maiores de 8 anos deveriam ter o número do documento no Imposto de Renda. Sem a informação, não é possível deduzir os dependentes da base de cálculo do Fisco.

Sem o CPF do dependente, o contribuinte não consegue vincular as despesas como, escola e saúde, por isso, a dica para pais que ainda não tenham o CPF do filho é que façam o quanto antres. É possível deduzir despesas dos filhos até 21 anos. Neste caso, eles precisam estar estudando. O teto para dedução é de R$ 2.275,08.

Todas as pessoas que receberam mais de R$ 28.559,70 em 2018 ou que possuem mais de R$ 300 mil em bens devem declarar imposto de renda. Quem trabalha com atividade rural e registrou receita bruta acima de R$ 142.798,50 também tem que prestar contas ao Leão.

O formulário está disponível no site da Receita Federal e nas lojas de aplicativos Google play, para o sistema operacional Android, ou App Store, para o sistema operacional iOS.

Entre os principais motivos que levam os contribuintes a caírem na malha fina está a inconsistência entre os dados informados pelas fontes pagadoras e os declarados pelos contribuintes.

Segundo a Receita Federal o sistema de dados do Imposto de Renda foi atualizado, aumentando a agilidade de conferência das declarações. Por isso, será possível saber em 24 se o contribuinte caiu na malha fina. Até o ano passado, a Receita levava até 15 dias para conferir os dados.