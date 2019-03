O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, acompanhado do secretário de Estado da infraestrutura, Marco Aurélio Silva, esteve reunido nesta quinta-feira (28) com lideranças da Região Metropolitana do Vale do Aço. Temas como a reabertura do Aeroporto Regional do Vale do Aço, duplicação ou privatização da BR-381, retomada das obras de asfaltamento da LMG 760 (ligando Timóteo à BR-262), carga tributária praticada no Estado e a instalação da Ceasa em Ipatinga foram a tônica do encontro na Associação Comercial de Ipatinga.

Na Fiemg Regional Vale do Aço, presidentes dos sindicatos patronais da entidade e diretores da Aperam, Usiminas e do Hospital Márcio Cunha, além das reinvindicações em comum com o setor do comércio, discutiram também ações que têm impactado negativamente na competitividade da indústria, atração de novos negócios e desenvolvimento regional.

RODOVIA E AEROPORTO

O secretário de Estado da infraestrutura, Marco Aurélio Silva, informou que a duplicação da BR-381 foi incluída no projeto de Concessões do Governo Federal. “Possivelmente já na próxima semana, a duplicação da rodovia, entrará na pauta do programa”. – afirma.

Marco Aurélio informou que as obras emergenciais na pista de pouso e decolagem para retomada da operação do Aeroporto Regional do Vale do Aço terão início neste mês março. “Os recursos de R$ 14 milhões que nos serão repassados pelo Governo Federal, através do Fundo Nacional de Aviação, serão utilizados posteriormente para repavimentação de toda a pista. Paralelo a isso, iremos estudar a melhor forma de gestão para o aeroporto, como concessão ou parceria público privada” – adianta o secretário.

RETOMADA DO CRESCIMENTO

“Estamos otimistas com esse novo governo e acreditamos que com diálogo e união retomaremos o crescimento econômico de forma sustentada, com um melhor ambiente de negócios e estímulo para investimentos”, sublinhou o presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, Flaviano Gaggiato.

Para o diretor de Produção de Circuito a Quente da Aperam, Ilder Camargo, a reunião na Fiemg foi bastante produtiva e esclarecedora. “Gostaria de parabenizar a Fiemg pela iniciativa. Essa proximidade entre governo e empresas âncoras proporciona alinhamento de expectativas, além de podermos discutir prioridades para aumentar a competitividade da nossa região”, disse.

Paulo Brant destacou que oportunidades como esta são riquíssimas para ouvir ideias e sugestões para identificar soluções e oportunidades em prol do desenvolvimento do Estado. “É dessa forma que pretendemos trabalhar, dialogando e unindo forças para juntos devolvermos Minas aos mineiros”, concluiu o vice-governador.