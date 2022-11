Arte, memória, patrimônio e experiências de formação estão na programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas para novembro. Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas, Aventura no Viveiro, Rota 60 e Tardes de Criação estão com inscrições abertas para famílias, alunos e educadores de escolas e instituições do Vale do Aço. A programação integra o Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736).

As atividades são gratuitas e para participar os interessados devem fazer a inscrição, por meio do WhatsApp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 98437-3330.

O público está convidado para conhecer o Centro de Memória Usiminas a partir de novas experiências e percepções ao anoitecer durante a “Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas”. A visita sensorial explora novas relações entre o interior e o exterior do prédio, seu acervo artístico e o memorial da Usiminas, será na sexta-feira (04/11), às 19h.

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

Mais uma Aventura no Viveiro vai apresentar aos participantes o Viveiro de Mudas da Usiminas sob a ótica do patrimônio e educação ambiental. A atividade será na terça-feira (22/11), com sessões às 8h e às 14h. A visita regada de ludicidade é conduzida pela contadora de histórias Raquel Vieira, a Flora Manga. Da semente aos frutos, os visitantes terão a oportunidade de contemplar a engenhosidade de uma das florestas mais ricas em biodiversidade do planeta.

O Rota 60 vai partir do bairro Vila Celeste, da Praça da Av. Luísa Maria Nascimbene, para um tour guiado por Ipatinga a bordo do ônibus elétrico da Usiminas. A visita será no sábado (26/11), às 8h. Celebrando os 60 anos da Usiminas, o passeio percorre a Usina, as obras de arte públicas da cidade, a Casa do Artesão e o Centro de Memória Usiminas.