O artista, coreógrafo e intérprete, André Quintela, natural de Ipatinga, após 40 anos residindo nos Estados Unidos, volta ao Vale do Aço para apresentação do espetáculo solo “Purpurina”, no dia 6 de novembro, no Teatro Zélia Olguin.

Purpurina é um espetáculo de música e dança teatral no estilo Bob Fosse, ilustre diretor/coreógrafo de clássicos filmes e de shows inesquecíveis na Broadway. “O trabalho de Bob Fosse carrega em si uma mágica infantil e, ao mesmo tempo, uma evidente sensualidade em seus números mais adultos. Isso me fez lembrar muito do Brasil, meu país de origem, ao qual retorno para apresentar o espetáculo”, revela André.

A produção de Purpurina é um tributo e showcase do trabalho de Bob Fosse na Broadway, shows de TV Americana e cinema, entre as décadas de 1960 e 1980. O espetáculo apresenta números dos shows e filmes Sweet Charity, Cabaret, Liza with a Z, Pippin, All That Jazz, Dancin, Big Deal e o show criado em sua homenagem, FOSSE.

Sozinho no palco, André Quintela dança, atua, canta o repertório de Bob Fosse e também suas composições originais. “A ideia é criar um ambiente mágico, brincalhão e divertido, um mundo quase etéreo”, explica André. Um dos momentos favoritos do artista durante o show é uma participação especial de um espectador da audiência, quando André compartilha o palco com esse espectador. “Há momentos interativos durante o show, mas sempre mantendo uma certa noção da quarta parede do teatro”, comenta.

SOBRE ANDRÉ QUINTELA

André Quintela é um diretor/coreógrafo e intérprete que começou sua carreira profissional de dança em Boston, trabalhando com uma série de companhias de Ballet Contemporâneo e dança Jazz, como Prometheus, Impulse Dance, Body Language, Ariel, Prizm Ballet, Boston Dance Collective e Margot Parson’s Dance. André atuou nos palcos de teatro e comerciais de New York City, Las Vegas, e Los Angeles, sendo destaque em espetáculos da Broadway.

O artista também estudou dança indiana, estendendo sua formação aos estilos latinos, especificamente Salsa, que o levou ao cargo de co-diretor/Coreógrafo e também performer no espetáculo Off-Broadway – Extravaganza. Outros estilos de dança brasileira nos quais é fluente são Forró, Gafieira e Afro-Jazz Brasileiro.

HOMENAGEM AOS IPATINGUENSES

Como forma de homenagear sua cidade natal, rever amigos e reunir a classe artística, André Quintela disponibilizará gratuitamente a entrada para o espetáculo. Os ingressos estão disponíveis para serem retirados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de terça à sábado, de 13h às 20h, também no site do Sympla.com . No dia do evento, os ingressos poderão ser retirados na bilheteria no Teatro Zélia Olguin, a partir das 17h.

Serviço:

Purpurina

Data: 6 de novembro, às 19h

Duração: 60min

Ingressos: entrada gratuita

Teatro: Zélia Olguin

Endereço: Av. Itália, 1890

Tel: 31 3825-1670

Idealização e performance: André Quintela

Direção artística: André Quintela

Co-direção artística: Claudio Tovar

Figurinos e Identidade Visual: Eddie Sylvia

Supervisor de Palco: Erico Lima

Luz: Tales Alvo

Mixagem das bases (som): Adair Cesar

Fotos: Nilmar Lage

Videos: Homero Ceolin