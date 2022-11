No último sábado (5), mais de 400 servidores da Educação participaram de um encontro promovido pela Secretaria de Educação de Santana do Paraíso. O evento cultural teve como tema “A mágica da poesia” e contou com a apresentação teatral do grupo Criarte. A iniciativa visou a valorização profissional através do entretenimento.

“É uma forma de ensinar diversos assuntos, usando a comédia, atraindo a atenção das pessoas para os assuntos cotidianos”, comentou a professora Caroline Vilela da Silva. Além disso, o evento também foi marcado por música e dança. “Foi muito construtivo, uma música bacana, a comida excelente, fomos bem recebidos. Eu me diverti muito”, completou a auxiliar de serviços gerais, Marcilene Katia de Oliveira.

Já a professora Márcia Mattos comemorou em dose dupla, já que também era a aniversariante do dia. “Foi o aniversário que eu mais ganhei abraço e felicitações. Fui lembrada pela secretaria, cantaram parabéns para mim, isso me deixou muito feliz. Eu, brincando, dizia que era a minha festa de aniversário e no meu coração era a minha festa mesmo com as pessoas que trabalham comigo e que nem sempre tem a oportunidade de comemorar também. Isso nos traz um novo fôlego para o trabalho”, afirmou.

Segundo a secretaria de Educação, Janice Alves, esse primeiro encontro reafirmou a política de reconhecimento do trabalho que vem sendo feito pela categoria. “Foram envolvidos diretores, vice-diretores, pedagogos, professores, auxiliares de serviços gerais, auxiliares do desenvolvimento infantil, secretários escolares e auxiliares de secretaria. O resultado foi bem satisfatório. Nós percebemos a alegria e o entusiasmo de todos os servidores”, disse.

AVANÇOS

Presente no evento, o prefeito Bruno Morato destacou que a iniciativa também comemora os avanços notórios na educação, como a construção de três escolas de padrão nacional nos bairros Cidade Nova (em obras), Jardim Vitória (em fase final de processo licitatório) e Parque Caravelas (em fase final de projeto). “O município em 30 anos de história não tem nenhuma escola desse porte e nós, só na nossa gestão, vamos entregar três e pelo menos dois Cemeis, dos quais um já está em construção, que é no Parque Caravelas, e o outro ainda na fase de projetos”, disse.

O município também possui o programa Bolsa Aprendizagem, que oferta bolsas de 100% às pessoas carentes em cursos superiores, além de oferecer o transporte gratuito. “De fato, é uma cidade que se prepara para o futuro e, para se preparar para o futuro, nada melhor do que investir em educação, porque nós sabemos que a educação ela abre portas na vida das pessoas. E é isso que nós queremos para os jovens de Santana do Paraíso, que eles tenham a oportunidades através de uma educação pública e de qualidade”, finalizou o chefe do Executivo.