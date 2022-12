Com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo, o Grupo Instrumental Tocando o Amanhã fará uma apresentação nesta quinta-feira (15), às 20h, na frente da Igreja Católica velha na cidade de Guanhães, que vai marcar o auge do projeto que foi conquistado em 2022. Na apresentação, o grupo instrumental traz um repertório variado, que passa pelo rock, MPB, canções tradicionais do cancioneiro popular brasileiro, música clássica e as tradicionais músicas natalinas.

Após meses de aprendizado, ensaios e disciplina, quando 22 adolescentes aprenderam flauta, cajon e notação musical, o grupo instrumental está cumprindo agendas de apresentações pelo município de Guanhães, sob a regência do professor e maestro Márcio Gonçalves.

As primeiras plateias brindadas com a apresentação do Grupo Instrumental Tocando o Amanhã foram as escolas municipais. E o público está maravilhado com o talento e evolução dos participantes.

PALESTRA

Além de ouvir os instrumentistas do projeto, a comunidade de Guanhães, assistirá a uma palestra sobre a importância da música no ensino, ministrada pelo Psicólogo Lucas Meireles, que também é músico.

O Projeto Tocando o Amanhã é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Farmácia Indiana, apoio do Instituto Elias Mattar, Espaço Novo Tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Guanhães, Prefeitura Municipal de Guanhães e Rádio Folha FM, e é uma realização da Produtora Cultural Janaina Dantas Barbosa Lopes.