A revista Jararaca Alegre, traz mais uma edição, a publicação quarentona do cartunista Camilo Lucas será lançada neste sábado (10), a partir das 16h, no Hotel Dom Henrique em Timóteo. Será um evento informal de entrega gratuita da revista, ao som de músicos como Tando Soulei e Vaninho Vieira.

A Jararaca Alegre é um fanzine publicado em Caratinga desde os anos 70, inicialmente em forma de jornal estudantil, depois coluna de jornais e revistas, depois revista (desde o ano 2000, quando zerou a numeração). Ocasionalmente é publicada também em forma de livro e DVD.

Esta edição é a primeira pós-pandemia, e, diferentemente das edições anteriores, que sempre trazem uma coletânea de charges, cartuns, crônicas, poesias e fotografias de vários autores, além do editor Camilo Lucas, desta vez a revista é uma cobertura de tudo o que a turma andou produzindo desde que o mundo “parou”, como o Festival Cultural “Arteiros de Caratinga” e a Mostra de Artes Visuais “Mestres & Gafanhotos”, e também lançando livros, CDs e DVDs.

Vale notar que não se trata de uma editora nem de uma gravadora, mas sim de um selo que identifica projetos culturais que foram viabilizados coletivamente através da revista: quando um dos integrantes da redação decide lançar um trabalho solo, todos se unem para tornar possível sua realização, trabalhando voluntariamente para que o – sempre pouco – dinheiro disponível seja usado naquilo que não é possível fazer na base da amizade, como serviços gráficos, prensagens de discos etc. Assim, o produto chega às ruas e seu autor pode promover seu trabalho.

Ao preparar esta edição, Camilo resolveu fazer este levantamento, focando principalmente nos eventos culturais dos quais a revista foi produtora ou colaboradora, e o assunto rendeu tanto que 64 páginas de revista quase não foram suficientes para cobrir tudo. Uma prova incontestável de que, “mesmo tendo que tirar leite de pedra, a cultura pulsa firme”.

Sempre que uma nova edição da revista é lançada, acontecem encontros com música e intervenções artísticas em várias cidades. No Vale do Aço, aconteceram alguns destes encontros na Feirarte em Ipatinga e também na Timóteo Beatle Weekend. O restaurante do Hotel Dom Henrique, em Timóteo, será o palco desta vez, para a qual todos estão convidados. A revista será distribuída gratuitamente aos presentes. Haverá também diversos produtos culturais da Jararaca Alegre à venda, como livros, revistas, DVDs e CDs.

A revista Jararaca Alegre é publicada através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, com patrocínio de Viação Rio Doce e Irmão Supermercados.