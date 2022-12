Em ritmo de Natal, Ipatinga já conta com vários pontos iluminados e decorados. No último fim de semana, após a rotatória do Cidade Nobre acender suas luzes, foi a vez das fachadas do Centro de Memória Usiminas e do Teatro Zélia Olguin contemplarem o público do Vale do Aço com o acendimento da iluminação projetada pelo projeto “Seminaluz 15ª edição – Arte e Luz”. E não para por aí. Mais dois espaços ipatinguenses ainda receberão as luzes: o Centro Cultural Usiminas e o Parque Ipanema.

A iniciativa é realizada pela Hibridus de Dança, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e apoio do Instituto Usiminas, Prefeitura de Ipatinga e da Cênika Eventos. O projeto integra a programação especial de comemoração pelos 60 anos de operações da Usiminas, 20 anos do grupo Hibridus e a agenda de eventos da prefeitura com o tema “Ipatinga, Cidade Luz”.

Na quarta-feira (7), a fachada do Centro Cultural Usiminas acende as luzes ao som da Orquestra de Câmara do Vale do Aço e do Coral da Fundação São Francisco Xavier, às 20h. Em todos os espaços iluminados, há caixas para arrecadação de brinquedos para doação a entidades da região. O público de Ipatinga pode contribuir com a ação até o dia 21 de dezembro.

Já o Parque Ipanema, recebe o acendimento na quinta-feira (8), às 18h30, com cantata de Natal da Escola Municipal de Música TOM (Tenente Oswaldo Machado), da Escola Municipal de Artes Cênicas (EMAC), e com alunos de escolas municipais, além da chegada do Papai Noel. Na sexta, dia 9, o parque segue com programação cultural, a partir de 18h, com show gospel com Wagão e em seguida, show de Hyuri Luna. No dia 10, tem show da banda Gertrudes e com a Banda Atom, cover do Pink Floyd, de Belo Horizonte, a partir de 18h.

O projeto “Seminaluz 15ª edição – Arte e Luz” é um programa de fomento do ensino e criação de espaço de práticas das artes e técnicas de espetáculos que oferece a profissionais, estudantes e público em geral, dinâmicas de desenvolvimento, formação, experimentação técnica e artística, iluminação cênica e espetáculos. Com bolsas de estudo, a iniciativa disponibilizou ajuda de custo para iluminadores e técnicos de iluminação desenvolverem o projeto de iluminação.