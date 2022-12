Uma pesquisa realizada pelo Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados (Comsefaz), orienta os governadores para que elevem em quatro pontos porcentuais, de 17,5% para 21,5%, a alíquota média padrão do ICMS, a partir de 2023, para compensar a perda de arrecadação com a redução dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações.

A cobrança do ICMS desses três itens, que correspondiam a cerca de 30% da arrecadação total dos estados, caiu este ano para reduzir os preços, e a inflação.

Quatro estados, Pará, Piauí, Paraná e Sergipe já encaminharam às assembleias legislativas, proposta de aumento dos impostos e devem ser seguidos por outros entes federativos.

A pesquisa do Comsefaz foi feita para subsidiar os novos governadores e os reeleitos na decisão sobre a programação financeira a partir de 2023. Hoje, a alíquota padrão, chamada no jargão tributário de modal, varia nos Estados entre 17% e 18%. A alíquota padrão responde por um terço de todo o faturamento dos estados com o ICMS no ano.

Para entrar em vigor no ano que vem, a nova alíquota padrão do ICMS para reequilibrar as contas dos governadores tem que ser proposta ainda em 2022, atendendo ao princípio da anterioridade tributária.

Com informações do Terra Brasil Notícias