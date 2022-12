Em mais uma boa notícia para a economia brasileira, o país registrou, entre janeiro e novembro deste ano, um saldo de mais de dois milhões de novas empresas. Neste período, foram abertas em todo o país mais de 3,62 milhões de empresas (3.624.827). Levando-se em conta o número de empresas extintas no mesmo período, o saldo ficou positivo em 2.067.588 de novas empresas. Os dados constam nos Painéis do Mapa de Empresas do Ministério da Economia.

As medidas adotadas pelo Governo Federal para desburocratizar os serviços deram mais agilidade ao processo e, em 2022, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de 1 dia e 5 horas.

O Brasil conta atualmente com cerca de 20 milhões de empresas ativas (20.056.132). Deste total, 19,18 milhões são matrizes e 875,9 mil são filiais, todas em atividade. O Microempreendedor Individual (MEI) – figura jurídica que se dá quando a pessoa que trabalha por conta própria se legaliza como pequeno empresário – é a modalidade mais comum no país e conta atualmente com mais de 11,5 milhões de registros (11.551.503).

Até novembro, mais de 2,7 milhões de MEIs foram abertos em todos os estados e o saldo ficou positivo em 1,68 milhão de novos MEIs.

O comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios é a atividade econômica predominante no país, com 1.064.439 empresas. O ramo de cabeleireiro, manicure e pedicure aparece em segundo lugar, com 796.096 empresas, e é seguido, em terceiro lugar, pelo setor de promoção de vendas, com 557.286.

REGIÕES

Todas as cinco regiões brasileiras tiveram saldo positivo de abertura de empresas de janeiro a novembro. O Sudeste liderou em novos registros. Ao todo, mais de 1,82 milhão de empresas foram abertas e o saldo ficou positivo em 1,03 milhão. O Sudeste detém metade das empresas do país e conta atualmente com 10,1 milhões de empresas ativas. Deste total, 9,73 milhões são matrizes e 370 mil filiais, todas em atividade. O tempo de abertura de uma nova empresa na região em 2022 está em 1 dia e 15 horas.

A Região Sul foi a segunda com mais empresas abertas: 673.296, com um saldo positivo de 382.833. O Sul tem atualmente mais de 3,83 milhões de empresas ativas – 3,64 matrizes e 189 mil filiais – e registrou um tempo médio de abertura de uma nova empresa de 1 dia e 9 horas.

Na sequência está a Região Nordeste, que registrou a abertura de 607.225 empresas e tem um saldo positivo de 335 mil novas empresas. O Nordeste tem atualmente mais de 3,38 milhões de empresas ativas, sendo 3,21 milhões de matrizes e 169 mil filiais, com um tempo médio de abertura de uma nova empresa de 1 dia e 11 horas.

A quarta região com mais empresas abertas entre janeiro e novembro foi o Centro-Oeste, com 337.433 registros, dos quais 326.856 foram matrizes e 10.577, filiais. O saldo positivo é de 203.373. Ao todo, a região tem atualmente 1,76 milhão de empresas ativas, das quais 1,67 milhão são matrizes e 87 mil filiais. A Região Centro-Oeste destaca-se por ter o menor tempo de abertura de empresas do país, com uma média de 22 horas.

Na Região Norte, foi registrada a abertura de 185.674 empresas, das quais 179.023 são matrizes e 6.651 filiais. O saldo positivo foi de 114.025 novas empresas. O Norte tem atualmente 966.853 empresas ativas, das quais 909.479 são matrizes e 57.374, filiais. O tempo médio para a abertura de uma nova empresa na região em 2022 está em 1 dia e 3 horas.