A Faculdade Única de Ipatinga, por meio do Núcleo de Estágio e Empregabilidade (NESE), realizará no dia 24/11, a I Feira de Empregabilidade do Vale do Aço – FEUNI. O evento tem como objetivo o fomento da empregabilidade no ambiente Institucional, bem como garantir aos alunos e à comunidade externa o acesso às mais de 500 vagas de empregos ofertadas por importantes empresas da região.

Para o diretor executivo do Grupo Prominas, Prof. D.Sc. Willam José Ferreira, “a FEUNI é a primeira de muitas que virão e é de extrema importância para a Instituição. Nós temos uma grande preocupação com o nosso aluno ao entrar na Faculdade, talvez a nossa principal: promover o estágio e a empregabilidade. Para isso, nós temos um núcleo que cuida especificamente disso. Colocar os nossos alunos no mercado de trabalho está entre nossas prioridades”.

Ainda segundo o Dr. William, “o papel da Faculdade Única vai muito além da função de ensinar. Além de gerar conhecimento, por meio de pesquisas, projetos de extensão e muitos outros importantes trabalhos, a Única também tem o dever de contribuir com as comunidades que fazem parte do seu entorno”. Diante disso, a FEUNI será um evento gratuito e aberto ao público. “Nós estamos trazendo para dentro da Faculdade Única as principais empresas do Vale do Aço, e nós iremos disponibilizar para os nossos alunos e para toda a comunidade as centenas de vagas de empregos”, completa.

PROGRAMAÇÃO

A primeira edição da FEUNI irá unir importantes empresas do Vale do Aço, como o Sebrae, Fiemg, CIEE, Grupo Prominas e empresas de Recursos Humanos.

Das 18h às 22h, alunos e comunidade terão à sua disposição dezenas de estandes das empresas parceiras para cadastro de currículos, além do acesso às mais de 500 vagas disponíveis.

Para aqueles que têm dificuldade de elaborar o currículo ou precisam atualizá-lo, a FEUNI contará com a oficina de elaboração de currículos, que poderão ser impressos na hora para cadastro nas vagas ofertadas. O serviço será disponibilizado das 18h às 22h.

Os serviços serão gratuitos e os interessados deverão munir-se dos documentos pessoais com foto e currículo atualizado.

MESA REDONDA, PALESTRAS E WORKSHOP COM ESPECIALISTAS

A programação da FEUNI irá além da oficina e cadastro de currículos. A partir das 19h, será realizada a mesa redonda sobre “Mercado de Trabalho x Empregabilidade”. O bate papo ficará por conta dos representantes das empresas parceiras: Sebrae, Fiemg e CIEE, e como mediadoras, a coordenadora do NESE, Graciele Iara e a gerente de Recursos Humanos do Grupo Prominas, Eudeice Gleide.

Simultaneamente, serão realizadas mais duas palestras e um workshop focado no processo seletivo para os alunos da modalidade a distância, sendo duas de forma presencial e uma totalmente online com transmissão ao vivo no canal oficial da Única, no YouTube.

PALESTRAS PRESENCIAIS:

Palestra 1

“Conseguindo o emprego dos seus sonhos”

Palestrante: Anelise de Oliveira e Resende – Psicóloga, coordenadora do Núcleo de Saúde 1 da Faculdade Única; Docente e supervisora de estágio da Faculdade Única; Especialista em Gestão Estratégica em RH; Mestre em Gestão Integrada do Território; Psicóloga Organizacional e do Trabalho há 22 anos.

Horário: 19h às 20h

Local: auditório a ser definido

Palestra 2

“Comunicação Assertiva – Comportamento para Empregabilidade nas Redes Sociais” Palestrante: Marquione Gomes da Silva – Graduado em Comunicação Social Jornalismo e especialista em Marketing e Mídias Sociais.

Horário: 19h às 20h

Local: auditório a ser definido

Palestra 3

“Workshop – Como se preparar para um processo seletivo”

Palestrante: Mayara Pamara Leris Moreira – Psicóloga de formação com especialização em Gestão de Pessoas; Analista de Perfil Comportamental DISC; Ampla atuação em vários subsistemas da área de Recursos Humanos; Atua como head de carreira e BP no Instituto Euvaldo Lodi, na FIESC.

Horário: 21h às 22h

Local: YouTube

Todos os participantes receberão certificado. As inscrições para mesa redonda, palestras e workshop serão disponibilizadas em breve.