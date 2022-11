A Prefeitura de Ipatinga, em parceria com o governo federal e por intermédio da Semdetur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo), anuncia que estão abertas as inscrições no Cadastur – Cadastro Turístico.

O programa é executado pelo Ministério do Turismo e garante diversas vantagens e oportunidades de negócios aos cadastrados, além de proporcionar uma vitrine em nível nacional para todos os segmentos comerciais de forma gratuita, por meio do site www.cadastur.turismo

Basta fazer o login e se cadastrar. Segundo explica a Semdetur, o cadastro é disponibilizado no site durante todo o ano e não há uma data-limite para encerramento.

“O cadastro é totalmente gratuito e simples de fazer. Basta que os interessados acessem o site do programa, insiram as informações solicitadas, postar fotos do estabelecimento e dados dos serviços ofertados, bem como contatos, endereços, localizações e redes sociais”, explica Dijalma Pires de Matos Barroso, secretário da Semdetur.

Após o cadastro ser analisado pelo órgão de turismo, o cadastrado será comunicado por e-mail e receberá o Certificado de Inscrição. No caso das pessoas jurídicas, o cadastro é válido por dois anos. Para os guias de turismo, vale por cinco anos.

CADASTRO OBRIGATÓRIO

Conforme a Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, o cadastro é obrigatório para Agências de Turismo, Rede Hoteleira, Guias de Turismo, Transportadoras Turísticas, Organizadores de Eventos, Parques Temáticos e Acampamentos Turísticos.

Sem obrigatoriedade, o cadastro é permitido para Casas de Espetáculos, Centros de Convenções, Empreendimentos de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos, Empreendimentos de Apoio ao Turismo Náutico ou à Pesca Desportiva, Locadoras de Veículos para Turistas, Prestadoras de Serviços de Infraestrutura para Eventos, Prestadoras Especializadas em Segmentos Turísticos, Restaurantes, Cafeterias, Bares e similares.

VANTAGENS

Ao buscar por determinado segmento na cidade escolhida, turistas de todos os lugares, até mesmo de outros países, terão acesso a sugestões dos serviços desejados.

Além de todas as vantagens já descritas, os cadastrados poderão ter participação em programas de qualificação promovidos e apoiados pelo Ministério do Turismo, ter acesso a financiamentos por meio de bancos oficiais, apoio em feiras e ações do Ministério do Turismo, conquistar mais visibilidade nos sites do Cadastur e do Programa Viaje Legal.

O e-mail para mais informações é o semdetur.ipatinga@gmail.com.