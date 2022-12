O gás de cozinha vendido pela Petrobras às distribuidoras está mais barato a partir desta quinta-feira (8). A empresa anunciou a redução de R$ 3,5837 para R$ 3,2337, por quilo, no valor de venda do Gás Natural Liquefeito de Petróleo (GLP) às distribuidoras.

Assim, o valor do botijão de 13 quilos que é usado nas residências passa a equivaler a R$ 42,04, refletindo redução média de R$ 4,55 em relação ao valor anterior.

A Petrobras esclarece que não é responsável por determinar o preço do gás de cozinha. O GLP vendido para as distribuidoras nas refinarias da estatal representa em torno da metade do preço do botijão de 13 quilos cobrado do consumidor. O restante corresponde a impostos estaduais e federais, e aos custos e as margens de comercialização das distribuidoras e dos pontos de venda.

De acordo com a Petrobras, a redução implementada nesta quinta-feira, acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado. Ainda segundo a estatal, só é possível baixar o valor do GLP quando a conjuntura permite, tal como ocorreu agora.

O GLP é uma commodity, que tem seus preços determinados no mercado global pelos movimentos de oferta e demanda. O Brasil é importador de parcela importante do GLP aqui consumido. Se a Petrobras reduzir o preço abaixo das cotações internacionais, ficaria diante de duas opções: deixar o mercado desabastecido ou importar a preço mais alto e vender a preço mais baixo.

Na terça-feira (6), a Petrobras já havia anunciado a redução dos preços médios da gasolina A e do diesel A vendidos para as distribuidoras. O preço médio de venda da gasolina teve redução de R$ 0,20 por litro, passando de R$ 3,28 para R$ 3,08. Para o diesel, o preço médio de venda para as distribuidoras passou de R$ 4,89 para R$ 4,49 por litro, uma redução de R$ 0,40 por litro.

PRODUÇÃO DO GLP

Os combustíveis que utilizamos no dia a dia para tarefas simples, como ir ao trabalho ou mesmo cozinhar uma refeição, são o produto de uma extensa cadeia produtiva que começa com a extração do petróleo em águas profundas. Ao chegar nas refinarias, o petróleo passa por processos químicos e físicos que dão origem a produtos, como gasolina, óleo diesel e gás liquefeito de petróleo.

O GLP adquirido pelas distribuidoras pode ser revendido para o segmento industrial, geralmente a granel, utilizando caminhões-tanque, ou para clientes dos segmentos comercial, residencial e institucional na forma a granel ou engarrafado em cilindros ou botijões.