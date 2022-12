O prazo para o contribuinte aderir ao Programa de Recuperação Fiscal (ProRefis) de Timóteo termina nesta terça-feira (20). O programa permite a regularização de débitos tributários junto ao município com descontos, reduzindo a inadimplência e evitando a cobrança judicial. O pagamento dos débitos negociados pode ser feito à vista ou parcelado.

O ProRefis foi instituído pela Lei nº 3.842 de 2022. O programa oferece descontos que variam de 50% a 99% sobre os juros e multas. O parcelamento pode ser feito em até 36 vezes. Para quem resolver quitar o débito à vista o desconto é de 99%; quem resolver parcelar em seis vezes o desconto é de 80%; em 12 prestações, o desconto é de 70%; em 24 vezes, 60%; e em 36 vezes, 50%.

O contribuinte interessado em aderir ao ProRefis deve comparecer na sede da Prefeitura no Bairro São José e procurar o setor de Receitas, ou então no posto de atendimento do Terminal Rodoviário, Centro Norte, no horário de 12h às 18h. Informações podem ser obtidas pelo telefone 38474739.