O presidente do Conselho de Administração da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, foi um dos conferencistas do 42º Congresso Alafar Brasil 2022, realizado em Foz do Iguaçu. O evento é promovido pela Associação Latino-Americana de Fabricantes de Refratários.

Em sua exposição, Sérgio Leite discorreu sobre os imensos desafios da indústria do aço nos campos da Sustentabilidade e Competitividade nas próximas décadas.

O presidente do conselho da Usiminas destacou os cenários de inovação, mudanças climáticas, descarbonização e construção da Neutralidade de Carbono.

O congresso contou também com as palestras do diretor e fundador da Informed, Mike O’Driscoll, e do professor da UFSCAR, Victor Carlos Pandolfelli.