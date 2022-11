O Colégio São Francisco Xavier (CSFX) abriu inscrições para bolsas de 100% para o ano letivo de 2023. Serão 63 bolsas distribuídas para o Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio. As bolsas são destinadas exclusivamente aos alunos das escolas públicas e bolsistas 100% da rede privada do Vale do Aço.

Os candidatos aprovados ganharão 100% da mensalidade, além de todo material didático e uniforme.

As inscrições podem ser realizadas do dia 14 a 22 de novembro 2022 no site do colégio. O teste de seleção acontecerá nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro 2022 no CSFX Cariru.

Para realizar a inscrição, acesse o site: www.csfx.com.br

Mais informações: (31) 3829-9800 / (31) 97135-2914 (WhatsApp)