Está aberto o período de matrícula para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), de ensino fundamental, em Coronel Fabriciano. As inscrições valem para o primeiro semestre de 2023 e são destinadas a pessoas acima de 15 anos que por algum motivo pararam de estudar.

Os interessados devem comparecer a uma das três escolas do município que oferecem EJA no período noturno. São elas: Ver. Paulo Franklin, no bairro (Santa Cruz), Argeu Brandão, no bairro Manoel Maia e Raimunda Coura de Barcellos, no bairro Caladinho de Cima. Os alunos interessados deverão comparecer nas escolas munidos dos seguintes documentos pessoais:

– Declaração ou histórico escolar;

– Carteira de identidade (RG);

– Certidão de Nascimento;

– 01 Foto 3×4;

– Comprovante de endereço com CEP (Conta de Luz, atualizada).

Caso o aluno seja menor que 18 anos, deve estar acompanhado dos pais ou responsáveis. O período de matrículas vai de 28/11/2022 a 03/02/2023 no horário das 08h às 16h, na secretaria das referidas escolas.

OBJETIVO DA EJA

Ao ofertar a EJA Ensino Fundamental 1º e 2º segmentos, o município tem como meta garantir que mais cidadãos possam concluir seus estudos e ter mais oportunidades no mercado de trabalho.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, lembra que as condições não são iguais para todos, por isso, cabe ao município buscar saídas para atender a todos no tempo e hora possíveis. “Por questões culturais, financeiras e até familiares, muitas pessoas não conseguem estudar na idade certa. Depois, já adultas, querem voltar aos estudos. Para que essas pessoas possam retomar a alfabetização a gente precisa criar condições, a EJA é uma delas”, disse.

ENSINO HÍBRIDO

A EJA é uma modalidade de ensino híbrido em que a pessoa consegue concluir o ciclo em um período mais curto que a educação tradicional. Fabriciano oferta o modelo de 1ª a 8ª série, contando com oficinas práticas interativas, voltadas para o mundo do trabalho, corporeidade e saúde e cultura, com um currículo mais atrativo e empreendedor.