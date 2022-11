Estudantes com 6 anos completos ou a completar em março de 2023, que desejam ingressar no 1º ano do ensino fundamental no próximo ano letivo, precisam fazer o cadastro no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), que une Estado e Municípios no processo de acesso ao ensino nas escolas públicas.

Na internet, o endereço é: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/

O prazo para o cadastramento iniciou dia 9 e vai até o dia 30 de novembro. Também precisam fazer o cadastro: estudantes vindos da rede particular; já matriculados, mas cuja escola atual não ofertará o nível de ensino ou ano de escolaridade subsequente em 2023; e ainda os que pretendem retornar aos estudos nos Ensinos Fundamental ou Médio Regular ou na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A inscrição para o Sistema Único de Cadastro para os alunos da Educação Especial que possuem deficiência física, mental e intelectual ou sensorial, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e altas habilidades (Superdotação) é exclusiva pela internet, com necessidade de preenchimento do formulário disponibilizado no Sucem.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, informa que os pais ou responsáveis precisam estar atentos ao prazo.

“Nós pedimos a todos que se antecipem e façam o mais rápido possível o cadastro, para que não aconteça que o site fique congestionado nos últimos dias. É por eles que nós e o Estado vamos nos programar para ofertar vagas e organizar o ensino para nossos estudantes”, disse.

“Importante ressaltar que, os alunos das escolas que fazem parte do ‘Projeto Mãos Dadas’ e que serão municipalizadas não precisam se inscrever. A vaga para o ano de 2023 está garantida e as matrículas serão efetivas em janeiro de 2023, na própria escola, conforme já informado aos pais e/ou responsáveis”, completou o secretário.

SUPORTE PARA O CADASTRO

Quem não tem computador nem experiência para usar as tecnologias digitais, pode procurar uma escola municipal ou estadual e pedir para fazer a inscrição.

No ato do cadastro é preciso fornecer as seguintes informações: RG, CPF, Certidão de nascimento ou casamento para alunos adultos, endereço completo, inclusive CEP, Telefone fixo e móvel, se possuir e e-mail.

Pessoas com deficiência precisam apresentar uma declaração explicitando a forma de deficiência com indicação de até três escolas de preferência.