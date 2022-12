A Prefeitura de Coronel Fabriciano, abre edital para concurso público para a área da Educação. São oferecidas 50 vagas, sendo 25 para o cargo de Monitor de Apoio à Infância (MAIN) e 25 para Monitor de Apoio à Pessoa com Deficiência (MAPD). Deste total, 10 serão reservadas para pessoas com deficiência.

As inscrições serão realizadas entre os dias 27 de fevereiro e 28 de março de 2023, exclusivamente pelo site do www.ibgpconcursos.com.br, empresa responsável pelo concurso. O edital completo também está disponível no site do IBGP. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 e deverá ser pago até o dia 29 de março de 2023.

Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida de ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital. Os aprovados vão integrar os quadros da Educação, com carga horária de 40 horas semanais e salário inicial de R$ 1.394,95.

Durante o período de inscrição, a Prefeitura de Coronel Fabriciano irá disponibilizar um computador com acesso à internet e impressora para uso dos candidatos que porventura precisarem. O computador será instalado na recepção da Paço Municipal.

ISENÇÃO DE TAXA

Pedidos de isenção de taxa de inscrição podem ser solicitados, também pelo site IBGP, entre os dias 27 de fevereiro e 1º de março de 2023, conforme os critérios previstos no edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados em três etapas: prova objetiva, teste de aptidão física (TAF) e avaliação psicológica, de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva será composta por questões de português, matemática, noções de informática, legislação, conhecimentos específicos e gerais.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.