Dezembro chega animado pela programação da Ação Educativa do Instituto Usiminas com atrações diversas e acessíveis para famílias e escolas explorarem os espaços do Instituto Usiminas. A chegada das férias inspira duas edições do Arte em Família, com uma oficina de desenho a partir do acervo permanente do Centro de Memória Usiminas e outra partindo da exposição “Integra”, em exibição no Centro Cultural Usiminas. As atrações de dezembro são realizadas pelo Instituto Usiminas com o patrocínio da Usiminas, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Neste sábado (03/12), às 10h30, a Oficina de Desenho do Arte em Família abre a programação da temporada de férias no Instituto Usiminas. Realizada gratuitamente no Centro de Memória Usiminas, a oficina vai incentivar a criação de imagens a partir de jogos de desenho e instruções inspiradas na história da arte. A outra edição do Arte em Família acontece no Centro Cultural Usiminas no dia 17/12, às 10h30. A oficina é dedicada à exposição “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país”. Os participantes serão convidados a projetar cidades possíveis a partir da técnica do desenho.

As atrações são gratuitas e para participar basta se inscrever pelo whatsapp da Ação Educativa: (31) 98437-3330. Vagas limitadas.

VISITAÇÃO GRATUITA

Até o dia 28 de janeiro, segue em cartaz na galeria do Centro Cultural Usiminas a exposição “Integra: A cultura de um povo, o desenvolvimento de um país”. A mostra aborda de forma imersiva e interativa a evolução de sete setores ligados ao desenvolvimento econômico e social e o impacto das novas tecnologias no dia a dia e na cultura dos brasileiros. Instalações de realidade virtual, painéis, maquetes, e projeções mapeadas permitem reflexões sobre ciência e tecnologia. Entrada gratuita, de terça a sábado, das 12h às 20h.

No Jardim Externo do Teatro Zélia Olguin, as famílias ainda podem se divertir no “Parque Diversom”: uma exposição que convida a experimentar instrumentos musicais brincando. Trata-se de um parque com balanços, gangorras, escorregadores e uma bicicleta acústica, que emitem sons musicais, afinadíssimos quando utilizados. A instalação pode ser visitada até o dia 10 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 19h.

BIBLIOTECA CENTRAL DE IDEIAS

O Delivery de Livros na Biblioteca Central de Ideias continua às terças-feiras de forma gratuita. Com 17 anos de existência, a Biblioteca do Instituto Usiminas continua trazendo um vasto acervo, com mais de 9.500 títulos, que conquistam jovens e adultos, pautado na diversidade de temas e públicos, fomentando a comunidade leitora do Vale do Aço. O espaço funciona de terça à sábado, das 12h às 20h. Mais informações sobre o acervo podem ser consultadas pelo e-mail: bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.