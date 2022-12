O Sebrae Minas, em parceria com a Superintendência de Ensino de Coronel Fabriciano, promove nesta terça-feira (20), o seminário Educadores do Futuro. O evento irá reunir professores da rede estadual de 11 cidades da região, que serão divididos em duas turmas, para atividades na parte da manhã e da tarde, no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga.

A ação tem o objetivo de sensibilizar e inspirar os educadores por meio da apresentação de temas de contribuem com o dia a dia na sala de aula. A primeira palestra será com a vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), Alessandra Alckmin, que vai abordar o tema “Educadores que transformam: estimulando uma nova maneira de pensar”. Na sequência, o presidente do Instituto “Mano Down”, Leonardo Gontijo, vai falar sobre temas relevantes na educação inclusiva; e o membro do instituto Eduardo Gontijo, abordará a necessidade da autoconfiança e do respeito às diferenças.

Para a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, o seminário está alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE), cujo maior objetivo é capacitar os professores no ambiente escolar. “O Sebrae Minas valoriza a educação inclusiva e o fomento da inovação em sala de aula. Acreditamos que professores motivados podem compreender e trabalhar melhor com as diferenças, e incentivar os estudantes a serem protagonistas de sua própria história”, ressalta.

Participarão do seminário professores da rede estadual de ensino das cidades de abrangência da Superintendência de Ensino de Coronel Fabriciano: Antônio Dias; Belo Oriente, Braúnas, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Marliéria, Joanesia, Jaguaraçu, Mesquita, Santana do Paraiso e Timóteo.

Serviço:

Seminário “Educadores do futuro”

Data: 20 de dezembro (terça-feira)

Local: Teatro Centro Cultural Usiminas no Shopping Vale do Aço

Horário: 7h30 às 11h; 13h30 às 17h