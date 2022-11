Na mais recente avaliação de cursos superiores do Guia da Faculdade – parceria da Quero Educação com o jornal O Estado de São Paulo – o Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste) foi novamente reconhecido como instituição de excelência no estado de Minas Gerais, alcançando a marca de 70 estrelas, distribuídas entre os 20 cursos de graduação aptos a serem avaliados.

A avaliação leva em consideração dados específicos dos cursos, os projetos de Extensão Universitária e Iniciação Científica, além da formação do corpo docente e dados sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho. No Unileste, todos os cursos passíveis de avaliação, foram estrelados. Eles são: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jornalismo, Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Sistemas de Informação, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia e Odontologia.

Para o Dr. Genésio Zeferino, Reitor do Centro Universitário, o resultado da avaliação ressalta a importância do Unileste para a formação superior na Região Metropolitana do Vale do Aço e para o estado de Minas Gerais, além de mostrar a qualidade e crescimento institucional. “A avaliação do Guia da Faculdade é elaborada por veículos com extrema credibilidade e é um orgulho muito grande para nós. Ser uma Instituição tão estrelada é fruto da comprovada educação de excelência, do empenho e da dedicação de nossa comunidade educativa”, afirma.

SOBRE O GUIA DA FACULDADE

Desde 2018, o jornal O Estado de São Paulo e a Quero Educação – uma startup da área educacional – avaliam as instituições de ensino superior, de cursos superiores de bacharelado e licenciatura do país, com foco em três aspectos importantes: a composição do corpo docente (perfil dos professores vinculados a graduação); projeto didático-pedagógico (características da proposta de ensino) e infraestrutura (condições de estrutura, materiais e equipamentos oferecidos).

A nota é convertida em estrelas, sendo: três estrelas considerado um resultado bom; quatro estrelas, muito bom; e cinco estrelas, excelente. A pesquisa é desenvolvida por cerca de oito meses, até a definição final do número de estrelas para cada curso das instituições avaliadas.

Confira o resultado no site: https://publicacoes.estadao.com.br/guia-da-faculdade/