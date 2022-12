O ator e modelo ipatinguense, Leonardo Saavedra, 28 anos, estreou nesta semana, como protagonista do curta-metragem “Fantasma”, produzido pela Polkanea Films. Dirigido e escrito pelo diretor e cineasta cubano William Exposito, o curta metragem foi gravado em São Paulo e será exibido no canal CaféMaTV, no Youtube.

Leo Saavedra iniciou sua carreira aos 18 anos como modelo profissional e sempre teve interesse em outras áreas artísticas. Com apoio e incentivo da família, se profissionalizou e buscou diversificar sua carreira. “Me sinto inserido no mundo da arte como um todo: além de ser modelo e gostar muito de música, produzo meus próprios conteúdos para gravação de esquetes, que são pequenas peças ou cenas cômicas/dramáticas. Além disso, trabalho também para produtoras de evento, onde atuo desde príncipe, em festas de 15 anos, à super heróis.”, disse Leo.

Sobre sua participação no curta-metragem, Leo conta que foi uma oportunidade repentina e enriquecedora. “A princípio, minha intenção inicial era ir pra SP fazer um dos desfiles na São Paulo Fashion Week. Porém acabei não passando nesse casting e nesse meio tempo surgiu a oportunidade de trabalhar com esses diretores cubanos. Inicialmente iria fazer apenas uma audição para um papel, mas os diretores gostaram da minha atuação e me convidaram para protagonizar o curta-metragem “Fantasmas”, explicou. “Foi o trabalho mais intenso que já fiz”, acrescentou.

Para Leo, a oportunidade foi enriquecedora e pode abrir portas para novas atuações. “Eu estou muito confiante que essa pode ser a porta de entrada para projetos maiores. É do cinema independente que surgiram grandes artistas, e este curta-metragem será veiculado para o público sul-americano e, obviamente como será postado no YouTube, poderá ser visto pelo mundo inteiro”.

Além desta grande oportunidade, Leo está com alguns projetos em andamento, tanto na região, como em outros estados e pretende alcançar voos cada vez mais altos. “Sou movido por sonhos, sou um competidor nato. É isso que me mantém vivo e feliz. Acredito que estou na melhor fase da minha vida e que preciso estar cada vez mais pronto para os próximos desafios”, finalizou.

O curta “Fantasmas” está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=Un1I4WH0g3w