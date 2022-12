“Quando os primeiros bandeirantes chegaram aqui, há mais de 300 anos, não sabiam que estavam colocando os pés em uma das terras mais abençoadas do Brasil”. É assim que começa o vídeo do Governo do Estado em homenagem aos 302 anos de Minas Gerais, completados nesta sexta-feira (2). Nesse mesmo dia, em 1720, o rei Dom João V estabeleceu a criação da Capitania de Minas Gerais.

Diferentes paisagens, terra fértil, povo simples e acolhedor, cultura, e a riqueza natural são algumas das principais características de Minas Gerais, que é o segundo estado mais procurado por turistas no Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em parceria com o Ministério do Turismo, divulgada em outubro deste ano.

Ainda há outros aspectos que tornam Minas Gerais um dos melhores estados para visitar, viver e empreender. Em 2022, pelo nono mês consecutivo, Minas manteve saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada e, em 2021, foi o estado mais seguro do país, conforme levantamento do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

São vários avanços e características que tornam Minas Gerais um lugar especial, mas cada um tem seus motivos especiais para admirar o estado. Para celebrar esses mais de três séculos, mineiros de alguns dos 853 municípios foram procurados para responder a uma pergunta: por que você tem orgulho de ser mineiro? Nos próximos dias, as respostas poderão ser vistas nas redes sociais do Governo do Estado.

“Eu olho muito os nomes que vieram de Minas e que foram muito importantes para a história do Brasil. Santos Dumont, Pelé, nosso herói é mineiro. Tenho um orgulho imenso”, disse a professora aposentada Ana Maria do Prado Oliveira, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“O que me orgulha de ser mineiro é a comida típica deste lugar, as pessoas daqui, os lugares muito bons, as cachoeiras. Não tem lugar melhor do que Minas Gerais para se morar”, definiu, na cidade histórica de Caeté, o estudante Matheus Henrique Perdigão Barbosa.

A cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica e capital de Minas Gerais até 1897, hoje Patrimônio Cultural da Humanidade, abriga população apaixonada pela história e pela cultura presentes ali e em todo o estado. De lá, a estudante Nathália reforça: “Nossas escolas e universidades, a paisagem, a comida, a cachacinha e o nosso mais lindo uai, tudo aqui é bom demais”.

Traços como carisma, acolhimento, receptividade, simplicidade e generosidade também são apontados como caracteríticas do povo das Gerais.

Na capital Belo Horizonte, não é diferente. A simpatia do povo mineiro, a hospitalidade, a mania de receber toda visita com pão de queijo e cafezinho, características com as quais o povo de Norte a Sul do estado se identifica.

“História, diversidade, comida boa, tempero sem igual. A cultura de Minas me dá muito orgulho e é uma das mais ricas do Brasil”, define David Soares Rodrigues, micro empreendedor individual.