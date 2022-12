Um Airbus A319 da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou às 14h desta sexta-feira (30) do Aeroporto de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Orlando, nos Estados Unidos, levando o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL). A confirmação de que o chefe do Executivo estava na aeronave foi feita pelo próprio líder à CNN Brasil.

– Estou em voo, volto em breve – disse o chefe do Executivo à emissora.

Em publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta, a Secretaria-Geral da Presidência oficializou permissão para que assessores do líder pudessem se afastar do país durante o próximo mês para “realizar o assessoramento, a segurança e o apoio pessoal do futuro ex-presidente”.

O despacho aponta que o atual chefe de Governo deve ficar ausente do Brasil até dia 30 de janeiro – o que significa que, de fato, ele não estará presente na cerimônia de posse a ser realizada no próximo domingo (1°) para transmitir a faixa presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com informações do site FlightAware, que monitora em tempo real as rotas de aviões que circulam ao redor do mundo, o Airbus A319 da FAB deve chegar aos Estados Unidos por volta de 20h10 pelo horário local de Orlando (22h10 pelo horário de Brasília).