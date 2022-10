Nessa terça-feira (25), quatro cidades do Vale do Aço receberam a doação de mais de três toneladas de alimentos arrecadados durante a Corrida do Aço em Ipatinga, projeto patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. As comunidades contempladas foram Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso. Ao todo, mais de 2 mil pessoas foram beneficiadas, entre famílias e instituições sociais.

Em Santana do Paraíso e em Timóteo, os alimentos foram doados à Secretaria Municipal de Assistência Social, que destinará as doações para famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições sociais dos municípios. Em Ipatinga e Coronel Fabriciano, os alimentos foram entregues ao Banco de Alimentos, que irá distribuir as doações para a comunidade.

As comunidades do Vale do Aço se reuniram para receber mais uma edição da Corrida do Aço em Ipatinga no último domingo (23), marcando as comemorações dos 60 anos da Usiminas. Com percursos de 5 km e 10 km dentro da usina, o evento recebeu mais de 3 mil pessoas. A iniciativa foi realizada pelo Instituto Brasil Igualdade Social (IBIS) em parceria com a Associação de Cultura e Esporte Pace3, com patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte e com apoio do Instituto Usiminas, Usisaúde e Prefeitura Municipal de Ipatinga.