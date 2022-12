O diretor-presidente do Grupo WR, Wallace Barreto Simão, com a presença da esposa Rosana Simão, recebeu da Câmara de Ipatinga a Medalha do Mérito Legislativo. A entrega foi realizada nesta terça (29), durante a Sessão Solene da Câmara no Teatro do Centro Cultural Usiminas.

A honraria, indicada pelo vereador Avelino Cruz, é um reconhecimento e uma homenagem do poder legislativo aos cidadãos que fazem a diferença na vida do município. Com sede em Ipatinga, atualmente, o Grupo WR é composto por três empresas: a WR Construtora (hoje presente em Ipatinga e Gov. Valadares), o WR Consórcio Nacional de Imóveis (que atende a todo o país) e a Fazenda WR Agropasto (na cidade de Manga, no Norte do estado).

“Este é um momento de enorme alegria e gratidão à Deus, para mim e para os mais 600 valentes do Grupo WR. No ano em que completamos 17 anos, essa homenagem mostra que estamos na trajetória certa, não apenas para transformar nossas obras em conquistas na vida dos nossos clientes, mas, sobretudo, no desenvolvimento dos setores da construção civil e do agronegócio, que potencializam a economia das regiões Leste e Norte de Minas, gerando emprego e renda, com responsabilidade social, nas cidades onde atuamos. Sempre com o compromisso com a inovação e com a qualidade, que marcam a excelência do Padrão WR”, destaca Wallace Barreto Simão.