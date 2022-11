O bilionário Elon Musk disse que está disposto a abrir a caixa-preta do Twitter. Em mensagem publicada nas redes sociais, o novo proprietário da big tech disse que os arquivos da empresa sobre “supressão da liberdade de expressão” serão publicados em breve, na própria plataforma.

“O público merece saber o que realmente aconteceu”, tuitou Musk, nessa segunda-feira (28).

No ano passado, o ex-chefe de segurança de dados do Twitter Peiter Zatko denunciou uma série de irregularidades na plataforma, que teria enganado agências reguladoras federais e o próprio conselho de administração da empresa. O executivo alegou que a big tech omitiu “deficiências extremas e flagrantes” no sistema de defesa contra invasores.

Segundo o jornal The Washington Post, Zatko entregou à Securities and Exchange Commission, agência de regulamentação do mercado financeiro, um documento de 80 páginas. Esse material mostrou dezenas de fraudes e ilicitudes cometidas nos últimos anos.

Zatko também disse ao periódico que o Twitter quebrou um acordo firmado em 2011 com a Federal Trade Commission, uma agência de defesa do consumidor e antitruste, ao utilizar servidores com software desatualizado. Essa defasagem torna a empresa um alvo mais fácil de ser atingido.

O denunciante também acusa o Twitter e seu antigo CEO Parag Agrawl de terem mentido sobre o número de contas falsas ativas na plataforma. Esse incidente bloqueou temporariamente a compra da big tech por Musk. Neste ano, contudo, a aquisição do Twitter foi confirmada.

Com informações da Revista Oeste