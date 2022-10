O cantor Erasmo Carlos, de 81 anos, está internado no hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o jornal “O Globo”, ele foi hospitalizado na semana passada com uma infecção pulmonar e seu quadro de saúde é delicado.

De acordo com as informações, o artista foi encaminhado para o hospital e iniciou o tratamento assim que deu entrada na unidade médica.

Por conta do estado de saúde, Erasmo Carlos precisou cancelar alguns shows que faria no início de novembro em Orlando e Miami, nos EUA.

No ano passado, Erasmo Carlos chegou ser internado por oito dias após ter contraído Covid-19. Na época, ele ficou hospitalizado por apresentar comorbidades, e permaneceu no hospital por precaução.