A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária, divulga a lista com o resultado dos sorteados pelo IPTU Premiado 2022. O sorteio aconteceu no auditório da prefeitura, com transmissão ao vivo pelas redes sociais (facebook e instagram) na noite de ontem (23).

Foram sorteados nove prêmios, dentre eles, um carro 0 km, para os contribuintes que quitaram o tributo à vista. O prêmio principal saiu para Otília Vieira de Souza Santos, moradora do bairro Giovaninni. A lista completa dos sorteados está no final da matéria.

O sorteio seria presencial em 16 de setembro. No entanto, o evento foi cancelado em virtude das fortes chuvas naquele dia. O evento foi conduzido pelo secretário de Governança Financeira e Orçamentária, Wander Ulhôa, e a equipe da Gerência Tributária e Arrecadação da Prefeitura, com apresentação do diretor de Cultura, Teco Teixeira. Todo o processo foi acompanhado também pelo presidente da Acicel-CDL, Fábio Pimentel.

A lista dos sorteados no IPTU Premiado 2022 também está disponível nas redes sociais e afixada no hall da Prefeitura.

RETIRADA DE PRÊMIOS

Já a partir desta quinta-feira (24), os sorteados deverão comparecer ao Setor de Arrecadação da prefeitura portando a guia do IPTU e documentos pessoais para retirarem os prêmios, nota fiscal e assinar os documentos. Os ganhadores terão prazo de 30 (trinta) dias, a partir do sorteio, para retirarem os prêmios.

Confira os ganhadores:

1º prêmio – Fiat Mobi 0 km

Otilía Vieira de Souza Santos, bairro Giovaninni

2º prêmio – TV 43”

José Martins Nogueira, bairro Amaro Lanari

3º prêmio – Computador

Daniel Raimundo de Sousa, bairro Giovanini

4º prêmio – Computador

José Soares de Almeida, bairro Santa Terezinha

5º prêmio – Tablet

José Geraldo Pinto, bairro Giovanini

6º prêmio – Máquina de lavar

Cecília Soares Pinheiro Francisco, bairro Aparecida do Norte

7º prêmio – Smartphone

Ramon Paz Mendonça, bairro Belvedere

8º prêmio – Fritadeira elétrica

Olendina da Silva Gomes, bairro Bom Jesus

9º prêmio – Purificador de água

Maria Lucia do Carmo, bairro Caladinho de Baixo

Serviço:

Gerência Tributária – Arrecadação

Térreo da Prefeitura (Prédio Principal). Telefone: (31) 3406-7559.

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 12h às 17h30.