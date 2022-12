A Prefeitura de Coronel Fabriciano informa que o município recebeu uma grande precipitação de chuva nas últimas horas ocasionando o registro de várias ocorrências em pontos distintos da cidade. Na noite desta terça feira, 29/11, e madrugada de quarta, 30/11, foi registrado um volume pluviométrico de 51 milímetros.

Na região do Cocais e Setores 5, 6 e parte do Melo Viana, alguns trechos foram interditados temporariamente em decorrência de alagamentos e escoamento de lama. O bairro Frederico Ozanan foi um dos mais atingidos, onde o Ribeirão Caladão transbordou e atingiu algumas residências. O nível do Ribeirão Caladão e vazão das águas encontram-se elevados neste momento, mas a tendência é de redução.

Não foram registrados casos de desalojamentos nem desabrigados.

O Plano de Contingência da Prefeitura, cujo objetivo é integrar as ações e serviços públicos em resposta aos danos causados pelas chuvas, já está em execução com várias equipes atuando na cidade desde a madrugada.

Equipes da Defesa Civil e Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos trabalham desde a madrugada. Máquinas e caminhões pipa já foram alocados para auxiliar na limpeza e desobstrução dos pontos mais críticos. Equipes da Secretaria de Governança de Assistência Social também já estão em campo desde as primeiras horas do dia para garantir a assistência às famílias atingidas.

AULAS INTERROMPIDAS

A Escola Municipal Otávio Cupertino teve o pátio invadido pelas águas sem prejuízos materiais. Já Argeu Brandão fica próxima ao Ribeirão Caladão, que transbordou durante a madrugada. Visando a segurança dos alunos e professores, as aulas nas duas unidades foram suspensas. Nas demais escolas da rede municipal o funcionamento segue normal.

Equipamentos da Assistência Social e Unidades de Saúde também funcionam normalmente. A Prefeitura de Coronel Fabriciano irá atualizar, ao longo do dia, o boletim de informações para a população.

Em caso de ocorrências envolvendo alagamentos ou deslizamentos, o cidadão deve acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil, pelo 3406-7352.