A Fundação Libanesa de Minas Gerais (Fuliban) e a Academia de Letras de Viçosa (ALV) celebraram convênio cultural no último sábado (17), na Casa do Líbano, em Belo Horizonte. O convênio foi idealizado entre os dirigentes visando à cooperação em eventos literários, cursos e projetos culturais.

O presidente da Fuliban, Frederico Aburachid, enfatizou a importância do convênio e as expectativas da fundação desejando “que a Casa do Líbano seja também considerada como a extensão da ALV em BH”. Aburachid destacou que “as entidades têm o mesmo ideal de promover a cultura e reúnem pessoas competentes para ações culturais”. Já a presidente da ALV, Rozimar Gomes da Silva, ressaltou ser um dia de significado muito especial.

A professora Barjute Bacha, presente ao evento, destacou a importância do convênio: “A Ciência e a Literatura tem pontos em comum, como o gosto pela palavra e a ânsia pelo saber. Essa oportuna iniciativa certamente constitui um dos maiores legado dos nossos fenícios. Felicito a todos aqueles que estão comprometidos com este fascinante projeto”.

PRESENÇAS

O evento contou, entre outras, com as presenças de Gilmar Saliba, Sabah Nadim Saliba, Sônia Aburachid, Nacib Hetti e esposa, Joāo Carlos de Araújo, Regina Bittencourt, Tais Lana Milagres de Lima, Maria Helena Milagres. Representaram a Academia de Letras de Viçosa: Elias Obeid, Rubens Vianello, Graça Nogueira e Leci Moura.

Além da celebração do convênio, a cerimônia contou ainda com a apresentação de um canto árabe pela conselheira da Fuliban, Sabah Saliba.