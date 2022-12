O Google divulgou ontem (7), uma lista com os assuntos mais pesquisados em 2022. Entre eles, estão: acontecimentos, personalidades, shows, séries, mortes, receitas, memes e mais. Temas como “Eleições 2022” e “Copa do Mundo 2022” atraíram o interesse dos usuários.

A principal pesquisa dos brasileiros foram as eleições 2022. No esporte, Richarlison assumiu o topo após se destacar na Seleção Brasileira durante Copa do Mundo do Catar.

BUSCAS DO ANO

1) Eleições 2022

2) Copa do Mundo 2022

3) Brasileirão

4) BBB 22

5) Lula

6) Flamengo x Corinthians

7) Banco Central

8) Copinha

9) Série B

10) TSE

ACONTECIMENTOS

1) Eleições 2022

2) Copa do Mundo 2022

3) Guerra entre Rússia e Ucrânia

4) Chuvas em Petrópolis

5) Morte da Rainha Elizabeth II

6) Varíola dos macacos

7) Protesto dos caminhoneiros

8) Greve de ônibus (São Paulo)

9) Bolsonaro pronunciamento

10) Eclipse Lunar

PERSONALIDADES

1) Lula

2) Klara Castanho

3) Rodrigo Mussi

4) Roberto Jefferson

5) Jair Bolsonaro

6) Jade Picon

7) Simone Tebet

8) Alexandre de Moraes

9) Padre Kelmon

10) Chris Rock

MORTES

1) Paulinha Abelha

2) Rainha Elizabeth II

3) Jô Soares

4) Gal Costa

5) Erasmo Carlos

6) Guilherme de Pádua

7) Claudia Jimenez

8) Olavo de Carvalho

9) Elza Soares

10) Ludmila Ferber

…OU…

1) Lula ou Bolsonaro

2) Enem digital ou impresso

3) Voto nulo ou branco

4) Festa julina ou julhina

5) Jade ou Arthur

6) Catar ou Qatar

7) Fascista ou facista

8) Boa viagem ou viajem

9) Mechendo ou mexendo

10) Imprensada ou prensada

COMO DANÇAR (COREOGRAFIA)

1) Toma Toma Vapo Vapo

2) Acorda Pedrinho

3) Malvadão 3

4) Malvada

5) Envolver

6) Galopa

7) Socadona

8) Dancarina

9) SentaDONA

10) Desenrola, Bate, Joga de Ladinho

COMO FAZER

1) Como fazer empréstimo do Auxílio Brasil?

2) Como fazer trend no Instagram?

3) Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil?

4) Como fazer enquete no WhatsApp?

5) Como fazer empréstimo no Caixa Tem?

6) Como fazer brigadeiro de colher?

7) Como fazer o título de eleitor online?

8) Como fazer o beijo da bruxa?

9) Como fazer capuccino caseiro?

10) Como fazer quentão?

COMO SER

1) Como ser afiliado Shopee?

2) Como ser mesário nas eleições 2022?

3) Como ser padrão?

4) Como ser voluntário na guerra da Ucrânia 2022?

5) Como ser aquela garota?

6) Como ser afiliado Shein?

7) Como ser atraente?

8) Como ser titular de cartório?

9) Como ser bonito?

10) Como ser corretor de imóveis?

ESPORTISTAS

1) Richarlison

2) Charles “do Bronx”

3) Yuri Alberto

4) Novak Djokovic

5) Fausto Vera

6) Bia Haddad

7) Karim Benzema

8) Popó

9) Rafael Nadal

10) Serena Williams

MÚSICA (LETRA)

1) Acorda Pedrinho

2) Deserto

3) Desenrola, Bate, Joga de Ladinho

4) Vampiro

5) Envolver

6) Malvadão 3

7) Depois do Universo

8) Hotel Caro

9) Pandora

10) Cachorrinhas

O QUE É?

1) O que é comunismo?

2) O que é NFT?

3) O que é demissexual?

4) O que é seara?

5) O que é Otan?

6) O que é maçonaria?

7) O que é intervenção militar?

8) O que é herpes?

9) O que é onlyfans?

10) O que é afasia?

PODCASTS

1) Flow Podcast

2) A Mulher da Casa Abandonada

3) Ironberg

4) Cara a Tapa

5) Podcast da Giovanna Ewbank (Quem Pode, Pod)

6) Podcast da Virgínia (Podcats)

7) Inteligência Limitada

8) Positivamente Podcast

9) Podcast do Mano Brown (Mano a Mano)

10) Fenômenos podcast

RECEITAS

1) Bolo caseiro

2) Pão de queijo vegano

3) Yakisoba

4) Banofee

5) Bolo de cenoura de liquidificador

6) Bacalhoada

7) Quentão

8) Canjica para festa junina

9) Massa de panqueca

10) Mousse de maracujá

POR QUE?

1) Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia?

2) Por que o Brasil não faz parte da Otan?

3) Por que o jogo do Corinthians foi adiado?

4) Por que Tiago saiu do BBB?

5) Por que Bolsonaro foi preso?

6) Por que Lula foi preso?

7) Por que o leite está caro?

8) Por que Fátima Bernardes saiu do Encontro?

9) Por que Simone e Simaria se separaram?

10) Por que o dólar está caindo?

QUANTO CUSTA

1) Quanto custa o álbum da Copa 2022?

2) Quanto custa fretar um boeing?

3) Quanto custa o ingresso do Rock in Rio?

4) Quanto custa a figurinha do Neymar?

5) Quanto custa um camelo?

6) Quanto custa o teste de Covid na farmácia?

7) Quanto custa o show do Justin Bieber?

8) Quanto custa o ingresso do Lollapalooza?

9) Quanto custa para completar o álbum da Copa?

10) Quanto custa 65 dólares em reais?

VIROU MEME

1) Bora Bill meme

2) Flork meme

3) Lula meme

4) Mia Khalifa cloroquina meme

5) Will Smith meme

6) Ruivinha de Marte meme

7) The Rock meme

8) Freeza, porque você matou o Kuririn? meme

9) Jamal meme

10) Acorda Pedrinho meme

SHOWS

1) Coldplay

2) Henrique e Juliano

3) Justin Bieber

4) Maroon 5

5) Guns N’ Roses

6) Metallica

7) Show Amigos

8) Harry Styles

9) Milton Nascimento

10) Iron Maiden

SÉRIES

1) Sandman

2) Euphoria

3) Dahmer: Um Canibal Americano

4) The Boys

5) Cavaleiro da Lua

6) Bom Dia, Verônica

7) Rebelde

8) Heartstopper

9) A Casa do Dragão

10) Stranger Things 4