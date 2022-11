O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) participou com cadastro de currículos e sorteio de livros da 1ª Feira de Empregabilidade da Faculdade Única que aconteceu na sexta-feira (25) em Ipatinga. Na oportunidade, alunos e comunidade do Vale do Aço tiveram acesso a mais de 500 vagas de emprego ofertadas por empresas da região.

O evento promovido por meio do Núcleo de Estágio e Empregabilidade (Nese) da Faculdade Única, tem como objetivo o fomento da empregabilidade no ambiente Institucional, bem como garantir aos alunos e à comunidade o acesso a centenas vagas de emprego.

“Buscamos parcerias com empresas da região para gerar aproximação entre o mercado e os alunos, inclusive egressos e a comunidade para que todos tenham acesso as oportunidades, além de palestras e mesa redonda para melhor capacitar nosso público a ocupar essas vagas”, pontuou Graciele Iara Ribeiro da Silva, coordenadora do Núcleo de Estágio e Empregabilidade.

A iniciativa reuniu importantes parceiros, como a Fiemg Regional Vale do Aço, Sebrae, Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Grupo Prominas e empresas de Recursos Humanos.

“O IEL e a Faculdade Única são parceiras nas ações de divulgação de oportunidades de estágio para a região do Vale do Aço. Contamos com esse apoio e os alunos da instituição sempre participam de nossos processos seletivos. Oportunizamos na Feira de Empregabilidade orientação aos alunos que ainda não acessaram nossas oportunidades, como se cadastrar e concorrer às vagas trabalhadas pelo IEL”, justificou Joana Ferraz, analista de Carreira Industrial do IEL.

Para aqueles que têm dificuldade de elaborar o currículo ou precisam atualizá-lo, a Feira disponibilizou oficina de elaboração de currículos. Todos os serviços foram ofertados gratuitamente.

“Minha expectativa é grande, busco recolocação no mercado de trabalho na área administrativa, tenho curso técnico de administração e hoje curso Pedagogia. Pude atualizar meu currículo e cadastrá-lo para o banco de oportunidades do IEL”, disse Liliane Papa Borges, estudante.

MERCADO DE TRABALHO X EMPREGABILIDADE

Com o tema “Mercado de trabalho x Empregabilidade”, a mesa redonda discutiu sobre a transformação ocorrida em função da pandemia.

“O novo estilo de trabalho adotado de maneira forçada e rápida, trouxe reflexos na estrutura das organizações e também remodelou o perfil profissional. As habilidades socioemocionais, a capacidade de lidar com às transformações digitais e o protagonismo do profissional, sobretudo no que diz respeito ao aprendizado contínuo, ganharam destaque nesse novo modelo”, explicou a analista de Recursos Humanos da Fiemg, Bárbara Roberta de Oliveira, que na oportunidade apresentou as oportunidades de trabalho da FIEMG e orientações sobre os processos seletivos da entidade.

Mais informações sobre processos seletivos para estágios no IEL que fica na Fiemg Regional Vale do Aço – Av. Pedro Linhares Gomes, 5431, Horto – Ipatinga ou através do telefone (31) 98676-0572 (WhatsApp).