A Reinauguração do Aeroporto Regional do Vale do Aço, a vinda de uma nova companhia aérea conectando o Vale do Aço ao Aeroporto Internacional de Guarulhos e a Inauguração da Delegacia da Polícia Federal foram algumas das conquistas deste ano celebradas pelas lideranças que compõe a Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA), durante a última reunião do ano que aconteceu na terça-feira (6), na sede da Fiemg, em Ipatinga.

Para Luciano Araújo, coordenador do eixo Infraestrutura, 2022 foi um ano de grandes avanços. “Tivemos a conclusão das obras e reinauguração do aeroporto, além da chegada da Gol que aumenta a concorrência. Estamos buscando recursos, com aprovação do plano diretor, para execução da obra de ampliação e modernização do aeroporto. A pavimentação da LMG 760, que ligará o Vale do Aço à Zona da Mata, segue avançando com menos de 6km para sua conclusão. Na duplicação da BR-381, tivemos importantes avanços com a liberação do viaduto próximo a Usina de Sá Carvalho, facilitando o trânsito principalmente de peças maiores. Aguardamos a liberação da ponte próximo ao Ribeirão Prainha, onde teremos mais 5km duplicados previstos para o primeiro trimestre de 2023. Nossa expectativa é que no próximo ano o governo federal dê sequência a concessão dessa obra tão importante para o país”, disse.

Eduardo Pinho, coordenador do eixo Segurança, pontuou que o ano foi bem produtivo. “Avançamos com os trâmites para as obras do centro socioeducativo, conseguimos a verba para a instalação das 50 câmeras para videomonitoramento eletrônico regional que até a próxima semana estarão todas devidamente instaladas. Conseguimos também o terreno e no próximo ano iniciaremos a construção da Policia Civil de Coronel Fabriciano. Adquirimos o terreno para a construção da sede da Polícia Federal, dentre tantas outras conquistas”, destacou.

Na oportunidade, Flaviano Gaggiato, coordenador da ACVA e presidente da Fiemg Regional Vale do Aço, agradeceu o empenho e dedicação das lideranças. “Somos todos voluntários nessa iniciativa que muito tem contribuído para o desenvolvimento da região. A cada ano reafirmamos o quanto essa Agenda e a união das entidades tem feito a diferença seja na Infraestrutura, Segurança, Saúde, Educação, Competitividade e Sustentabilidade. Nosso reconhecimento e gratidão a cada um que contribui para a execução desse trabalho que nos enche de orgulho”, ressaltou.

Douglas Willkys, prefeito de Timóteo, reforçou que a ACVA tem exercido um papel importante no Vale do Aço, desde o alinhamento de pautas à conscientização da importância do voto. “Trabalhar de forma unificada, com pautas comuns tem feito com que o Vale do Aço avançasse nos últimos anos. Enquanto prefeito, reconheço o quanto essa Agenda faz a diferença para o município de Timóteo e para a região metropolitana do Vale do Aço”, concluiu.