A Usiminas completa neste mês de outubro seis décadas de operações e, como um dos marcos das celebrações, lança o livro “Centro de Memória Usiminas – 60 Anos”. Por meio do acervo do equipamento – entregue à comunidade em outubro do ano passado, abrindo as comemorações pelo aniversário, o livro reúne, em imagens e textos, a história não só da empresa e da indústria brasileira, mas, também do Vale do Aço e de Ipatinga. A publicação integra o Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, que tem o patrocínio da empresa por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Segundo o presidente da empresa, Alberto Ono, a Usiminas completa seis décadas se preparando para o futuro. “Temos um longo histórico de superação de desafios e de geração de valor para a sociedade, que nos dá muito orgulho. Agora, nosso objetivo é, cada vez mais, ter foco nas pessoas, nos nossos clientes e na geração de resultados sustentáveis”, afirma o CEO.

Entre os grandes desafios da empresa no momento está a reforma do Alto-Forno 3 da Usina de Ipatinga. Um investimento da ordem de R$ 2,7 bilhões que, no pico das obras, deve gerar cerca de 8 mil vagas de trabalho. “É um investimento de extrema importância que vai exigir muita competência e disciplina das equipes envolvidas e que vai deixar a empresa ainda mais fortalecida e preparada para atender as demandas dos nossos clientes. Um projeto de muita relevância também para a região do Vale do Aço pelo que representará de fomento à economia local.”

SUSTENTABILIDADE

A comemoração dos 60 anos de operações da empresa foi marcada, também, por iniciativas da Agenda de Sustentabilidade. Em fevereiro, a Usiminas anunciou uma parceria com a Canadian Solar, uma das maiores empresas do setor de energia renovável no mundo, para a autoprodução de 30 megawatts médios, a partir de 2025, o que representa cerca de 12% do volume de energia consumido pela companhia.

Nos primeiros meses do ano, em um novo passo de sua agenda estratégica, a Usiminas assinou a nova Carta de Sustentabilidade da World Steel Association, se comprometendo com uma série de princípios que devem orientar suas ações e posicionamentos relacionados às questões de sustentabilidade na indústria do aço. No total, a nova carta traz nove princípios, abrangendo temas relacionados ao meio ambiente, social, de governança e econômicos, entre outros. As atenções em modernização do processo produtivo e a busca pela descarbonização (processo de redução de emissões de carbono na atmosfera, especialmente de dióxido de carbono – CO2) também são alguns dos temas na pauta da gestão da companhia.

Destaque ainda para a descaracterização da Barragem Central da Mineração Usiminas. No último mês de maio, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) oficializou a descaracterização da última estrutura de disposição de rejeitos construída a montante na unidade.

CULTURA E PATRIMÔNIO

A abertura do Centro de Memória no prédio do Grande Hotel, um patrimônio histórico do município, foi o evento inicial de um ano que contou, também, com importantes iniciativas em áreas como a cultura, o esporte e o voluntariado. Além de espetáculos inéditos em cidades do interior do país, como o musical Cinderela, viabilizados por meio de leis de incentivo, a Usiminas marcou a data com o lançamento de um edital para participação em projetos incentivados a serem executados no próximo ano. A meta é avançar com os objetivos da Agenda ESG e reforçar a atuação da Usiminas como agente de desenvolvimento nas comunidades. Os focos de atuação são cultura e o patrimônio, esporte e saúde e comunidades sustentáveis. Já são mais de dois mil projetos apoiados pela companhia ao longo de quase 30 anos, direcionando recursos para diversas ações locais.

Como marco das comemorações dos 60 anos foi realizada, no domingo passado, a segunda Corrida do Aço em Ipatinga. O evento reuniu cerca de 3 mil pessoas, em um trajeto de até 10 quilômetros. A ação arrecadou mais de três toneladas de alimentos não perecíveis para doação a entidades da região.

SOBRE A USIMINAS

A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. A companhia conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do país e está presente em toda a cadeia siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de aço até sua transformação em produtos e bens de capital customizados. Possui o maior e mais inovador Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em siderurgia da América Latina. O avanço registrado pela siderúrgica nos últimos anos garante inovação, tecnologia e qualidade em todas as linhas de produção, e permite à empresa oferecer ao mercado um portfólio diversificado, com destaque para produtos e serviços de alto valor agregado.

Por sua gestão ambiental, a Usiminas foi a segunda siderúrgica do mundo certificada com a ISO14001. A companhia contribui ainda para o desenvolvimento das comunidades onde atua por meio do Instituto Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e desenvolvimento social. É signatária de compromissos como o Pacto Global da ONU, a Plataforma WEPS e o Fórum Empresas e Direitos LGBTI+ e ainda da Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero. As empresas Usiminas se destacam, ainda, como uma das maiores investidoras em cultura por meio das leis de incentivo em 2021, posicionando-se como a quinta maior incentivadora da cultura no país pela Lei Federal e a terceira em Minas Gerais, por meio da Lei Estadual. As ações da Usiminas são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque (ADR nível I) e Madri.