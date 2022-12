As homenagens a Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, que morreu nesta quinta-feira (29) em São Paulo, chegaram ao espaço. A Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa), publicou em seu perfil no Twitter uma imagem de uma galáxia com as cores da bandeira do Brasil como homenagem ao maior jogador de futebol de todos os tempos.

“Marcamos a morte do lendário Pelé, conhecido por muitos como o rei do ‘jogo bonito’. Esta imagem de uma galáxia espiral na constelação Sculptor (Escultor) mostra as cores do Brasil [verde, amarelo, azul, branco]”, diz o tuíte.

A constelação Sculptor, segundo a Universidade Harvard, foi batizada pelo astrônomo Nicholas Louis de Lacaille entre 1750 e 1754.

Pelé faleceu na tarde de ontem (29), aos 82 anos, por falência múltipla de órgãos. O Rei do Futebol estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro.

O corpo de Pelé será enterrado no dia 2 de janeiro em Santos.