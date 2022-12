Começaram na última semana as obras de retiradas do esgoto à céu aberto do bairro Industrial em Santana do Paraíso. Conforme o superintendente regional da Copasa, Albino Campos, será construída uma média de 3km de redes coletoras para retirar todo esgoto lançado no Córrego Garrafa. Todo o material será direcionado para uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), próximo ao Aeroporto.

“Nessa etapa agora, nos próximos 90 dias, já afastaremos esses esgotos aqui das casas e já o direcionaremos para o final do Córrego Garrafa, próximo ao Rio Doce. E ainda dentro dos próximos 12 meses, que é o prazo dessa obra, estaremos com a ETE em pleno funcionamento, dessa forma tratando adequadamente os esgotos”, explicou.

O prefeito Bruno Morato destaca que, além do bairro Industrial, atualmente, a cidade possui estações e redes de captação de esgoto sendo finalizadas nos bairros Ipaba do Paraíso, Parque Caravelas, Águas Claras e Centro. “Santana do Paraíso tem dado um salto significativo, porque hoje nós temos 0% de esgoto tratado e a nossa meta é chegar na nossa gestão com 100%, o que pode ser um dos maiores saltos do Brasil. E no caso do Industrial, eu acho que é bastante simbólico, porque nenhum lugar da cidade a pessoa convive com tanta proximidade com o esgoto como lá”, disse.

Paralelamente, a prefeitura trabalha com outras frentes para melhorar a qualidade de vida dos paraisenses, como a limpeza e desobstrução de córregos. “A gente sabe que cada real gasto com saneamento básico significa R$ 30 economizados com a saúde, sem falar de um outro valor que é a própria saúde da pessoa. É um valor que não pode ser mensurado em quantia financeira”, finalizou.