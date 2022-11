Pilotos de aeronaves comerciais relatam que avistaram, pela quarta noite consecutiva, de luzes de origem desconhecida durante voo noturno no céu do Rio Grande do Sul. As cabines de comando do voo 4248, da companhia aérea Azul, que fazia o trajeto Rio de Janeiro – Porto Alegre, e do voo 2007, da Gol, de Florianópolis para Porto Alegre, descreveram aos operadores do controle de tráfego aéreo do Aeroporto Internacional Salgado Filho, que viram luzes não identificadas a olho nu, no céu do Rio Grande do Sul na noite de segunda-feira (7).

Um vídeo no Youtube, do momento em que o piloto do voo que partiu de Florianópolis conta, às 23h30min, o avistamento da ocorrência enquanto a aeronave chegava a Porto Alegre. “São entre quatro e seis luzes, em um movimento de órbita. Nós estamos avistando desde o horizonte”, enfatizou o comandante. Vinte minutos, 23h50min, situação similar foi reportada ao controle de tráfego aéreo do aeroporto gaúcho pelo comandante do voo da Gol. Também em vídeo, há o registro do comunicado no momento em que a aeronave sobrevoava Torres. “Quero reportar aos nossos colegas que à nossa esquerda, através da cidade de Torres, sobre o mar, há três luzes não identificadas com movimentação”, assinalou.

OS TRÊS DIAS ANTERIORES

O primeiro relato foi apresentado na noite da última sexta-feira (4) pelos pilotos do voo 4248 da Azul, que saiu do Rio de Janeiro rumo a Porto Alegre, que detalharam avistar objetos voadores não identificados (Ovnis) que se moviam rapidamente e luzes que mudam de cor com rapidez no céu em direção à Lagoa dos Patos.

No dia seguinte, sábado, o piloto do voo 3406, da Latam, que partiu de Guarulhos com destino a Porto Alegre, perguntou à central de tráfego aéreo, por volta das 23h, a respeito de algum objeto que estava irradiando luz em direção à aeronave. Após a resposta negativa da central, o piloto relatou o que estava vendo. “Têm umas luzes. Por vezes, elas apagam, acendem, às vezes são uma, às vezes são duas ou três”, detalhou.

Ainda no sábado, pilotos de outros três voos (4248, 3140 e 4407), das companhias aéreas, Azul e Latam, também informaram sobre o avistamento de luzes. Em comum nos relatos, há a descrição de que as luzes acendiam, movimentavam e apagavam, mas que, mesmo assim, não representavam prejuízo ao tráfego aéreo.

Com informações do Correio do Povo