Após mais de 50 anos de uso, o prédio principal da Prefeitura de Coronel Fabriciano (sede do paço municipal) foi completamente reformado e modernizado. Nesta quarta-feira (16), com grande presença de autoridades, empresários e servidores municipais, o prefeito Marcos Vinicius inaugurou as obras no edifício sede.

Foram investidos R$ 2,3 milhões, em recursos próprios, para melhorias na infraestrutura, implantação da acessibilidade completa e aquisição de novos mobiliários e equipamentos. O prefeito destacou que a entrega da “nova” sede do Complexo do Paço Municipal põe fim ao ciclo de aluguéis por falta de prédios públicos.

“Quando fizemos o prédio anexo, vimos a necessidade da reforma da sede. Só com a economia em aluguéis conseguimos quitar a construção do prédio anexo (inaugurado em abril 2021) e reformar a sede. Já uma prática da nossa gestão: planejar e fazer investimentos que possam ser pagos com responsabilidade e zelo com o dinheiro público, que é do cidadão”, explica Marcos Vinicius.

O cidadão já é atendido no local com serviços diversos. Funcionam na sede da prefeitura: Cadastro, Tributário/IPTU e Protocolo (Secretaria de Governança Financeira e Orçamentária) e todos os setores da Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, incluindo Aprovação de Projetos; Planejamento e GEO. Em média, são atendidos presencialmente cerca de 120 pessoas/dia.

“Agora, todas as nossas secretarias e gerências estão em prédios próprios e acessíveis. Entendemos que temos que dar o exemplo e que todo cidadão tem o direito de ir e vir, usar os serviços públicos – o que não ocorria, já que era uma obra antiga. Também conseguimos concentrar todo o efetivo no mesmo ambiente de trabalho, o que facilita para o cidadão”, completa o prefeito de Fabriciano.

“NOVA” SEDE DO PAÇO MUNICIPAL

Esta é a primeira reforma desde a sua inauguração. Na solenidade, estiveram presentes o vice-prefeito Sadi Lucca, vereadores, secretariado municipal, imprensa regional e convidados. Também foi homenageada a família de João Sotero Bragança, que emprestou o nome ao edifício, erguido em 1970 pelo então prefeito Mariano Pires Pontes. A homenagem foi recebida por Maurício Bragança, neto do pioneiro João Bragança.

QUALIDADE PARA ATENDER O CIDADÃO

Aproximadamente 90 servidores municipais trabalham no local com conforto e segurança, garantindo assim, a qualidade no serviço prestado. Funcionária efetiva da pasta de Planejamento, a assistente social Marcela Maia de Melo compara as condições de trabalho anteriores com a atual, oferecida pela gestão Novos Tempos.

“Por mais de sete anos, trabalhei num local praticamente insalubre, o que era ruim para o atendimento ao cidadão e também para nós, servidores. Estou feliz pela oportunidade de trabalhar em novo ambiente, que promove a acessibilidade e como espaços adequados para fazer os atendimentos, com sigilo profissional. As melhores condições refletem diretamente na qualidade dos serviços prestados”, avalia.

MODERNO, SEGURO E ACESSÍVEL

As obras contemplaram desde recuperação de toda a parte de alvenaria, telhado e piso, adequação e acessibilidade – incluindo um elevador – até a instalação de novas redes hidráulica, elétrica e lógica. Também foram feitos novo desenho no estacionamento para ampliar vagas, serviço de paisagismo e revitalização da fachada, mantendo as características originais da sede da prefeitura.

O projeto foi elaborado pela Secretaria de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação. “Fizemos toda reformulação da antiga estrutura para contemplar acessibilidade, segurança e os quase 90 servidores que atendem a população diretamente. Agora, todos têm acesso aos três andares, promovendo assim a eficiência na gestão pública”, explica o gestor da pasta, Douglas Prado.

Já a execução, ficou a cargo da equipe da Secretaria de Governança de Obras e Serviços Urbanos. “Esta foi a primeira grande reforma do prédio da sede, que traz não só segurança e comodidade, mas economia para o município. E esta obra tem uma particularidade, pois mais de 50% foi realizada por servidores da própria secretaria de obras”, destaca o secretário Fabrício Farias.

A reforma e modernização do prédio foi realizada em cerca de 16 meses (1 ano e 4 meses).