A repórter Mara Bianchetti, do Diário do Comércio (DC) de Belo Horizonte, foi eleita, pelo segundo ano consecutivo, entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia, Negócios e Finanças do Brasil. A premiação, realizada anualmente pelo Jornalistas&Cia e Portal dos Jornalistas, teve votação histórica em 2022. A primeira etapa classificou mais de 100 de 400 profissionais e quase 80 veículos de 359 indicados.

Formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Newton Paiva e pós-graduada em Jornalismo em Ambientes Digitais pelo Centro Universitário Uni-BH, Mara integra a equipe do DC há 13 anos.

A organização do prêmio ressalta a presença feminina entre os vencedores: 29 mulheres contra 23 homens. Juntos, eles representam, no total, 34 diferentes veículos.

Em sua sétima edição, o concurso, criado em 2016, contou com patrocínio de BTG Pactual, Deloitte, Gerdau, Grupo Nexcom e Telefônica – Vivo, apoio de Latam, Portal dos Jornalistas e Press Manager, além do apoio institucional do IBRI.