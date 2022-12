As fortes chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias afetaram a situação das rodovias mineiras. Ao menos seis pontos foram interditados. Durante a madrugada desta quinta-feira (22), a BR-381 teve um acostamento interditado no sentido Belo Horizonte, no km 229, em Belo Oriente. O motivo seria uma erosão na pista, que já está sinalizada.

As informações são de levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Com a nova interdição, a BR-381 soma dois pontos bloqueados. O outro ponto fica no km 342, sentido BH, em Bela Vista de Minas, por afundamento na pista.

A BR-116 tem três trechos interditados por erosão, acúmulo de água e queda de barreira. Os bloqueios estão nos km 164,5, 162 e 275, respectivamente. A sequência de bloqueios pede atenção dos motoristas que utilizam a pista.

Ainda, são ao todo 61 pontos com problemas nas estradas que cortam Minas, a maior parte deles remanescentes do período chuvoso do final de 2021 ao início de 2022, mas que seguem gerando lentidão e muita dor de cabeça para as milhões de pessoas que usam a malha rodoviária mineira.

Os trechos com circulação interrompida são:

– BR-381, km 229, em Belo Oriente. A interdição é em acostamento, no sentido Belo Horizonte. O motivo é por erosão e o local está sinalizado;

– BR-381, km 342, em Bela Vista de Minas. A interdição é parcial, no sentido Belo Horizonte. A causa é um afundamento de pista. Por isso, o fluxo segue em meia-pista;

– BR-116, km 164,5, em Padre Paraíso. O acostamento está interditado no sentido Bahia por causa de erosão. O local está sinalizado;

– BR-116, km 162, em Padre Paraíso. O acostamento está interditado no sentido Bahia por acúmulo de água. O local está sinalizado;

– BR-116, km 275, em Teófilo Otoni. A interdição é parcial, no sentido Governador Valadares. O motivo é a queda de uma barreira; está localizado e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes está trabalhando para retirada de material da pista;

– BR-262, km 387, em Florestal. A interdição é parcial, no sentido Belo Horizonte. O motivo, segundo a PRF, é o afundamento de uma pista. O trânsito flui pela via contrária.

Com informações de O Tempo