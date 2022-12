Incentivar a criação de um ambiente de trabalho desafiador e estimulante e dar visibilidade aos projetos que contribuíram para a melhoria dos resultados são os objetivos do Programa de Melhoria Contínua e Inovação da Cenibra (PMCI), cujos trabalhos mais relevantes foram apresentados em um seminário, como forma de incentivar, inspirar e reconhecer o empenho das pessoas envolvidas.

O Seminário PMCI contou com a participação de todas as áreas da empresa: Industrial, Florestal e Administrativa, além da Cenibra Logística. Foram escolhidos 29 projetos que resultaram em alguma melhoria contínua para a empresa, com benefícios não apenas para os processos operacionais como também para a saúde humana, a segurança dos trabalhadores e a conservação do meio ambiente.

Segundo Érica Aparecida de Paiva, analista de Compras, participar do Seminário PMCI foi motivo de orgulho. “É um evento que fortalece a cultura de melhoria contínua e inovação da Cenibra e uma oportunidade de perceber a materialização dessa cultura. Por meio dos projetos apresentados, é possível evidenciar que a busca por melhorias está presente no dia a dia das pessoas, trazendo ótimos resultados para todos os processos”, disse.

O Seminário PMCI ocorreu nos dias 29 e 30 de Novembro/2022, na Casa de Hóspedes, em Belo Oriente. O evento também foi transmitido para toda a empresa por meio de live.