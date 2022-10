O Sindicato Intermunicipal das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Vale do Aço (Sindimiva) e do Arranjo Produtivo Local – APL Metalmecânico, com apoio da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MG) realizam a ExpoMetal – 1ª Feira Metalmecânica do Vale do Aço.

Serão dois dias de evento na sede da Fiemg, em Ipatinga. A programação terá início no dia 8 de novembro às 18h, com a palestra Oportunidades de negócios entre o Canadá e o Vale do Aço, com Franz Brandenberger – The Government of Canada Trade Office e participação do vice-presidente industrial da Usiminas, Américo Ferreira Neto, que fará apresentação das Perspectivas de Investimento da Usina de Ipatinga.

Já no dia 9, das 8h às 12h, acontecerão rodadas de negócios com a participação das empresas já confirmadas: Usiminas, Cenibra, Terninum, SMS Group, Bemisa, Aperam, ArcelorMital e VLI. Em ambos os dias, os visitantes poderão conferir a exposição de produtos e serviços do setor.

Lembrando que a rodada de negócios tem vagas limitadas e será gratuita para associados ao Sindimiva, já para o público geral, a inscrição será R$165. Interessados poderão se inscrever no sympla através do link.

“Nossa expectativa é grande, afinal é a 1ª feira do setor metalmecânico da região e uma infinidade de oportunidades de geração de negócios, benchmark, troca de experiências em um ambiente de negócios, inovador e a possibilidade de sair da indústria e discutir com clientes e fornecedores”, pontuou João Alves, presidente do Sindimiva.

Mais informações no Sindimiva através do telefone: (31) 98311-2967.