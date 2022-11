A Prefeitura de Timóteo, por meio da Subsecretaria de Habitação e Defesa Civil, deu início nesta quinta-feira (3) à primeira de uma série de ações preventivas relativas ao período chuvoso 2022/2023.

O trabalho envolve técnicos da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Habitação, Defesa Civil, Bombeiros Militares, com apoio dos Bombeiros civis e foi iniciada pelo distrito de Cachoeira do Vale, na área de alagamento do rio Piracicaba, mais precisamente na rua João Pedreiro e adjacências.

De acordo com o subsecretário de Habitação e Defesa Civil, Marques Valgas, o trabalho estará concentrado em áreas previamente mapeadas no Plano de Contingência do Município que inclui regiões sujeitas a alagamentos, inundações, riscos geológicos com possibilidade de deslizamentos de terra, entre outras. Nesta sexta-feira a ação deve se concentrar no bairro Ana Moura.

“O nosso trabalho consiste em visitas às residências para reforçar o alerta nesse período. O verão se aproxima e com ele as férias, a alegria, a diversão, mas também as chuvas. Portanto o melhor é nos precavermos e ficarmos atentos levando dicas da Defesa Civil e dos Bombeiros Militares”, citou Marques Valgas.

Ele reforçou que os moradores foram orientados a seguir somente as orientações de órgãos oficiais como a Prefeitura, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros e não dar ouvidos a fake news acerca do aumento do volume do rio Piracicaba.

Em caso de alerta a Defesa Civil e os Bombeiros Militares reforçam a necessidade de os moradores desocuparem o imóvel imediatamente indo para locais seguros como a casa de parentes foram de áreas de riscos, ou para os abrigos oferecidos pelo Município.