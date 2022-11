O presidente Jair Bolsonaro realizou na manhã de hoje (1º), uma reunião de emergência com ministros militares e aliados para discutir a questão dos bloqueios nas estradas brasileiras. Logo após o resultado da eleição presidencial, no domingo (30), apoiadores do presidente, insatisfeitos com o resultado das urnas, fizeram diversas paralisações em rodovias federais e estaduais pelo país.

Estão no Palácio da Alvorada o ministro da Justiça, Anderson Torres; o chefe da AGU, Bruno Bianco e o ex-ministro da Defesa e candidato a vice Braga Netto. O comandante da Aeronáutica, o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Junior, o ex-ministro Rogério Marinho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, também estão com o presidente.

A expectativa é de que o presidente Bolsonaro fale ainda hoje sobre o resultado das urnas e sobre as manifestações.

Com informações de O Antagonista