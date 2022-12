O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos), que assumiu a Presidência em exercício após o presidente Bolsonaro viajar para os Estados Unidos nesta sexta-feira (30), fará um pronunciamento à nação neste sábado (31), último dia do atual governo. As informações são da colunista Carla Araújo, do Uol.

Segundo Carla, a fala está agendada para ir ao ar às 20h de amanhã. O próprio vice-presidente teria dito à colunista que a mensagem seria “institucional, de final de ano”.

O atual vice-presidente elegeu-se senador pelo Rio Grande do Sul nas eleições deste ano com o apoio de Bolsonaro. Antes de embarcar para os EUA, Bolsonaro fez uma live de despedida nas redes sociais.

Mourão reafirmou que não fará a passagem da faixa presidencial para o presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no domingo (1º).

“Essa questão da faixa é um gesto simbólico do Presidente da República que sai para o que entra. Não sou o presidente eleito. Se o Bolsonaro tivesse renunciado, aí, sim, seria minha responsabilidade”, afirmou. No entanto, o vice-presidente garantiu ao G1 que “tudo vai ficar tranquilo e calmo no país até a posse do presidente Lula”.