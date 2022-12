Em nota enviada à imprensa nesta quarta-feira (7), a Usiminas informa que em relação à ocorrência de vazamento de gás registrada na noite de ontem (6), por volta das 20h30, na Usina de Ipatinga, que levou à hospitalização de trabalhadores por inalação de gás, foram tomadas todas as providências de imediato e que a situação quanto ao vazamento estaria controlada, bem como foram feitas medições no seu entorno e que não foi detectado concentração do gás.

Cinco pessoas permanecem em cuidado intensivo no Hospital Márcio Cunha e outros dez em observação. A empresa está prestando toda a assistência necessária aos empregados e a situação operacional na Usina já se encontra controlada.

As causas do acidente estão sendo investigadas e tão logo seja possível, a empresa dará novos esclarecimentos.